Brynäs överkörda: ”Måste göra mycket, mycket bättre”

Då klappade Brynäs ihop och blev överkörda av Växjö som vinner den första kvartsfinalen med hela 6-2.

− Det är för enkla mål som vi släpper in, säger tränaren Niklas Gällstedt till TV4.

Brynäs klappade ihop i den första kvartsfinalen mot Växjö.

Det var en jämn första kvartsfinal mellan Växjö och Brynäs.

Åtminstone i 40 minuter.

När den tredje perioden började var det nämligen Växjö för hela slanten. Ställningen var 1-1 inför de sista 20 minuterna men då gick Växjö på knock och körde över Brynäs helt och hållet.

5:17 Reid Gardiner skjuter 2-1 i powerplay.

7:45 Nytt powerplay-mål av Växjö, den här gången är Morgan Anderberg målskytt.

8:34 Lucas Elvenes utökar ledningen till 4-1.

12:38 5-1 till Växjö genom Dennis Rasmussen.

12:53 Växjö gör sitt femte mål i perioden för 6-1, målskytt Hugo Gustafsson.

Niklas Gällstedt: ”För enkla mål”

Växjö gjorde fem mål på mindre än åtta minuter för att gå från 1-1 till 6-1. Brynäs tog timeout efter Växjös 6-1-mål för att få stopp på blödningen. Till slut blev slutresultatet 6-2 till Växjö efter ett tröstmål av Johannes Kinnvall i slutminuterna.

Brynästränaren Niklas Gällstedt försökte sedan förklara vad som hände när Brynäs släppte in fem mål på så kort tid för att tappa matchen.

− Det är ju en två och en halv minut där de gör tre mål. Vi tar ju dels en korkad utvisning vid 3-1-målet, den är inte så bra. Det måste vi ju naturligtvis göra mycket, mycket bättre. Det är för enkla mål som vi släpper in. Det måste vi ta med oss till nästa match, säger Gällstedt till TV4.

Växjö leder nu matchserien med 1-0 i matcher. Lagen möts igen nere i Småland på torsdag.

Växjö − Brynäs 6−2 (1-0,0-1,5-1)

Växjö: Karl Henriksson, Reid Gardiner, Morgan Anderberg, Lucas Elvenes, Dennis Rasmussen, Hugo Gustafsson.

Brynäs: Johan Larsson, Johannes Kinnvall.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects