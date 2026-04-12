Stjärnduon stängs av – han får höga böter

Skellefteå vann även match tre i Luleå och är nu en seger från att ha ”svept” rivalen i semifinalen.

Men i matchen fick Pär Lindholm matchstraff för att ha crosscheckat Brian O’Neill i ansiktet.

Nu stängs han av.

Även Luleås Oskari Laaksonen fick matchstraff och stängs av – och får böta 23 500 kronor.

Oskari Laaksonen och Pär Lindholm stängs av. Foto: Bildbyrån

Skellefteå AIK har vunnit tre raka matcher mot Luleå Hockey. Första matchen blev jämn och höll på över sju perioder. I match två körde man över rivalen med 5–0 och när serien vände upp till Luleå vann man på nytt.

Men i 3–1 segern i Coop Norrbotten Arena utdelades två matchstraff, ett till vardera lag. Skellefteås Pär Lindholm och Luleås Oskari Laaksonen. Den förstnämnde för att ha crosscheckat Luleå-stjärnan Brian O’Neill i ansiktet. I slutet av matchen drog Laaksonen på sig ett matchstraff för att ha armbågat Rickard Hugg i ansiktet.

Får betala höga böter

De anmäldes båda till disciplinnämnden och nu har beslutet kring situationerna kommit.

Båda stängs av i två matcher, men för Laaksonens del får han även hosta upp 23 500 kronor i böter för sin armbåge.

I beslutet uppger finländaren att det inte var meningen att träffa Rickard Hugg med armbågen. Men Disciplinnämnden menar inte att uppsåtet spelar någon roll och att det är en stor skaderisk i den handlingen.

Gällande Pär Lindholm uppges även den stora skaderisken som en grund för beslutet, men även det faktum att han träffade motspelaren O’Neill i ansiktet.