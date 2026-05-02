SVENSKA MÄSTARE – IGEN

Västerbottningarnas dominans i svensk hockey fortsätter. Skellefteå är svenska mästare 2026 efter 4-1 i matcher mot Rögle.

Match fem slutade 7-3 till Skellefteå.

Viktor Grahn och Andreas Johnson jublar efter 3-2 under final fem i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 2 maj 2026 i Skellefteå.

Efter en dominant grundserie har nu Skellefteå seglat igenom hela slutspelet också. I match fem på hemmaplan mot Rögle säkrades klubbens femte SM-guld. De har varit kraftigt spelförande i egentliga alla finalmatcher och nu är det också klart.

Rögle startade match fem klart bäst och gick också ifrån till en 2-0-ledning tidigt i matchen. Det efter att Mark Friedman och Lubos Horky nätat i inledningen av matchen.

I slutet av den första perioden kom sedan en reducering via Oscar Lindberg. Med bara tre sekunder kvar av den första akten lyckades också Mikkel Aagaard peta in 2-2, ett mål som förlöste hemmapubliken. Energin från det målet följde med in i den andra perioden där anstormningen fortsatte.

Viktor Grahn klev då fram med en individuell prestation där han seglade genom Rögle och skickade in ett handledsskott.

— Det var roligt att göra mål så där. Jag ser att de backar av ganska mycket och jag får mycket yta. Det är ingen som går på mig. Jag trycker iväg ett skott som går in, det är kul, sa backen till TV4 efter 40 spelade minuter.

Innan perioden var över kom dock även 4-2 efter att Oliver Okuliar hittat rätt.

Skellefteå är svenska mästare 2026

Förutom de första minuterna av match fem var det inte mycket till snack. Statistiken talade sitt tydliga språk och Skellefteå kunde i den tredje perioden spela hem guldet. Rögle hade förvisso chansen i powerplay men reduceringen kom aldrig.

Istället klev Skellefteå fram och gjorde 5-2 genom Oliver Okuliar, som alltså gjorde sitt andra mål i matchen, med tio minuter kvar att spela.

Rögle hittade sedan reducering till 5-3 via Mark Friedman och fick sedan även ett powerplay kort därefter med chans på ytterligare en reducering. Återigen var det däremot Skellefteå som klev fram igen och spikade igen i boxplay.

När Rögle sedan tog ut målvakten och gick för det kom istället spiken i den berömda kistan. Victor Stjernborg, som gjorde en jättematch i det tysta, fick sätta dit sexan i det tomma målet. Det kom även 7-3 i tom kasse genom Rickard Hugg och redan med ett par minuter kunde SM-guldfirandet börja.