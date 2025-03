Rönnbergs pik: ”Ska gråta som du gjorde”

Efter en högdramatisk tredje kvartsfinal stod Frölunda som vinnande lag efter förlängning.

Under presskonferensen skickade sedan Roger Rönnberg en pik till Timrås Olli Jokinen.

– Jag tycker det är patetiskt, det ska inte gå till på det här sättet, säger Rönnberg efter 3–4-matchen.

Roger Rönnberg var åter igen missnöjd med domarnas insats under kvartsfinalen. Foto: Pär Olert/Bildbyrån (montage).

Efter de två inledande kvartsfinalmatcherna stod det 1-1 i matcher och det var dags för serien att vända till Timrå. Den tredje kvartsfinalen blev en väldigt dramatisk tillställning. Frölunda som låg under med 3-1 kvitterade med sex sekunder kvar och tog matchen till förlängning. Där avgjorde Frölundas Isac Born i slutet av den femte perioden.



Efter matchen var Frölundas tränare Roger Rönnberg väldigt missnöjd med domarinsatsen. Frölunda hade totalt åtta utvisningar medan Timrå enbart hade tre. Under presskonferensen passade Rönnberg även på att skicka en pik till Timråtränaren Olli Jokinen.



– Väldigt bra presskonferens från dig efter förra matchen. Du fick effekten du ville med domarinsatsen till denna match. Jag ska göra samma sak nu, jag ska gråta som du gjorde. Det verkar som domarna lyssnar. Respekten vi fick denna matchen är inte på rätt nivå. Det är dåligt att de kollar på presskonferensen, säger Rönnberg på presskonferensen.



Rönnberg menar att utvisningarna till viss del är lagets egna fel när de har två utvisningar för sex spelare på isen samt en puck-out. Däremot tycker Frölundatränaren att domarna hade kunnat ta några fler utvisningar på Timrå också.

”Håller inte med”

Trots det stora antalet utvisningar släppte Frölunda bara in ett mål i boxplay. Dessutom kom målet när Timrå spelade fem mot tre. Frölundas spel med en man mindre har varit väldigt starkt under hela säsongen vilket Roger är nöjd med.



Timråtränaren svarar till slut på det Roger säger. Jokinen tycker inte att det borde ha varit fler utvisningar på sitt lag utan menar att de spelade noggrant. På så vis undvek de att åka på onödiga utvisningar.



– Jag håller inte med det Roger säger. Det är min åsikt, jag berättade vad jag kände efter den andra kvartsfinalen. Roger får berätta hur han ser på det men jag håller inte med. Det enda jag håller med om är att domarna inte borde kolla på presskonferenserna, säger Jokinen.



Rönnberg hoppas att domarna tar färre ensida utvisningar som det har varit under de första kvartsfinalmatcherna. Han vill att det ska vara jämna bedömningar som inte gynnar ett av lagen.



– Jag tycker att det är patetiskt, det ska inte gå till på det här sättet. Jag får väl försöka nu så får vi se om två dagar om jag blir belönad, säger Rönnberg avslutande.