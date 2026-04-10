Rögles tunga besked – stjärnan saknas efter skada

Mark Friedman spelade semifinal ett i Växjö (seger 5–3) med en skada.

Nu missar stjärnbacken andra matchen i semifinalserien.

När Rögle stod för en mirakulös vändning i onsdags i den första semifinalen var Mark Friedman på is och spelade skadad.

Då gav Dan Tangnes inget tydligt besked om stjärnans skada.

− Jag kan inte säga så mycket mer än att han utgick tidigt. Vi får se om han är i spelbart skick till på fredag, sa Tangnes efter matchen till Hockeysverige.se.

Men nu står det klart att han missar matchen i semifinal två – ett tungt slag för Rögle. Däremot får man tillbaka Lucas Ekeståhl-Jonsson som med det går in på sju backar.

Simon Zether saknas fortsatt i ett annars skadebefriat Rögle.

Kedjor och backpar i match 2 📌



❗️Lucas Ekeståhl-Jonsson går in som sjundeback



❌ Zether, Friedman (Skador) pic.twitter.com/fHMrpSw0wj — Rögle BK (@roglebk) April 10, 2026

För Växjös del är Ludvig Nilsson tillbaka och spelar som 13:e forward. I mål står Adam Åhman.