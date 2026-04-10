Rögles tunga besked – stjärnan saknas efter skada
Mark Friedman spelade semifinal ett i Växjö (seger 5–3) med en skada.
Nu missar stjärnbacken andra matchen i semifinalserien.
När Rögle stod för en mirakulös vändning i onsdags i den första semifinalen var Mark Friedman på is och spelade skadad.
Då gav Dan Tangnes inget tydligt besked om stjärnans skada.
− Jag kan inte säga så mycket mer än att han utgick tidigt. Vi får se om han är i spelbart skick till på fredag, sa Tangnes efter matchen till Hockeysverige.se.
Men nu står det klart att han missar matchen i semifinal två – ett tungt slag för Rögle. Däremot får man tillbaka Lucas Ekeståhl-Jonsson som med det går in på sju backar.
Simon Zether saknas fortsatt i ett annars skadebefriat Rögle.
För Växjös del är Ludvig Nilsson tillbaka och spelar som 13:e forward. I mål står Adam Åhman.
