Mark Friedman utgick igen efter sin fotskada.

Nu svarar Dan Tangnes om varför stjärnan spelade i SM-semifinalen trots smärtan.

Mark Friedman utgick redan i period ett, nu svarar Dan Tangnes om hans status.

Rögles backess Mark Friedman har spelat skadad under perioder i slutspelet. Han hade besvär med ena foten redan i match fem av kvartsfinalen mot Färjestad. Därefter var han ute och testade på uppvärmningen under match sex men foten bedömdes inte hålla och han ströks sent ur laguppställningen.

Därefter var Friedman dock tillbaka och spelade i hela match sju mot Färjestad där Rögle säkrade avanemang till semifinalen.

I kvällens första match mot Växjö var Mark Friedman återigen med i laguppställningen, men var märkbart besvärad. Han var flera gånger ute och testade foten när spelet var avblåst för att se om den höll för att spela. Efter sex minuters spel grimaserade han sedan rejält illa efter en situation i sargen och klev ut i båset med stora smärtor.

Dan Tangnes svara om statusen på Mark Friedman

Han var sedan ute på isen igen ett par minuter senare och gjorde ett försök att ta sig tillbaka. Friedman klev dock sedan ut i omklädningsrummet och återvände inte till spel i matchen. Han stannade på 2:41 minuters speltid.

− Jag kan inte säga så mycket mer än att han utgick tidigt. Vi får se om han är i spelbart skick till på fredag, säger Tangnes efter matchen om Mark Friedmans skada.

Tangnes säger sedan att Rögle ännu inte har gjort någon bedömning kring Mark Friedmans status. Han menar dock att han i nuläget anses vara ”dag-för-dag”.

Hur resonerade ni kring att ändå spela honom om han är besvärad av foten?

− Han spelade hela match sju så… Ja, han vill spela. Om både han själv och läkarna bedömer att han kan spela, då vill vi gärna ha honom på isen, svarar Tangnes.

Rögle vann matchen med 5-3 och leder nu serien med 1-0 i matcher inför match två i Växjö på fredag.

Source: Mark Friedman @ Elite Prospects