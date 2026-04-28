Rögles mardröm – nyckelspelarna saknas

Rögle behöver börja vinna i finalserien mot Skellefteå.

I match tre på hemmais saknas dock både Daniel Zaar och Dennis Everberg.

Två raka storförluster i Skellefteå. Nu måste Rögle, som innan finalen var i lysande form, börja vinna. När serien nu vänder hem till Skåne med två raka hemmamatcher får man ställa upp till match tre med ett decimerat lag. På den positiva sidan är att Linus Sandin är tillbaka i spel.

Men Lucas Ekeståhl-Jonsson, Daniel Zaar och Dennis Everberg saknas. Under förra matchen skadade sig Daniel Zaar efter en tackling mot sargen, medan Everberg ska ha spelat matchen skadad. Samtidigt får Arvid Holm chansen i mål igen trots att han byttes ut sist.

Lucas Ekeståhl-Jonsson ser dock ut att vara petad, och inte skadad. När finalreturen från 2024 fortsätter i kväll får han därmed titta på från sidan.

I Skellefteå skiftar man från Strauss Mann till Linus Söderström men i övrigt är laget intakt.