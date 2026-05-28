Kanada segrade – slog ut USA
- Kanada-seger med 4–0 mot USA
- Macklin Celebrini matchvinnare för Kanada
- Kanada höll tätt bakåt
Kanada vann matchen hemma mot USA med 4–0 (1–0, 1–0, 2–0) i VM Kvartsfinal herr.
Kanada–USA – mål för mål
Kanada tog ledningen efter 18 minuter genom Macklin Celebrini assisterad av Mark Scheifele och Denton Mateychuk.
Efter 9.48 i andra perioden nätade Dylan Holloway på pass av Mark Scheifele och gjorde 2–0.
Connor Brown stod för målet när laget ökade ledningen till 3–0 med 1.59 kvar att spela framspelad av Zach Whitecloud och Ryan O’Reilly. Efter 18.41 i tredje perioden gjorde Sidney Crosby också 4–0 på pass av Dylan Cozens.
Kanada–USA 4–0 (1–0, 1–0, 2–0)
VM Kvartsfinal herr
Första perioden: 1–0 (18.31) Macklin Celebrini (Mark Scheifele, Denton Mateychuk).
Andra perioden: 2–0 (29.48) Dylan Holloway (Mark Scheifele).
Tredje perioden: 3–0 (58.01) Connor Brown (Zach Whitecloud, Ryan O’Reilly), 4–0 (58.41) Sidney Crosby (Dylan Cozens).
Utvisningar, Kanada: 4×2 min. USA: 4×2 min, 1×5 min, 1×10 min.
Skott: 38–34 (14–11, 14–14, 10–9)
