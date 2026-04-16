Calvin de Haan blev utbuad och kallades för filmare efter smällen från Manuel Ågren.

Nu svarar han själv.

− Jag har inget OS-guld i simhopp men jag ska spela final medan de får gå på semester, säger Röglebacken.

Calvin de Haan ger sin syn på smällen och reaktionerna från Växjö. Foto: Bildbyrån

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle BK är klara för SM-final efter 3-2 borta mot Växjö under kvällen och totalt 4-1 i serien.

− Vi vann matchen, det var allt som krävdes. De hade en bra push där i slutet men vi stod emot. Det är ett tecken på vilket bra lag vi är, vi hittade ett sätt att vinna, säger backen Calvin de Haan till media i Vida Arena efter segern.

Calvin de Haan om tacklingen: ”Krävs mer för att jag ska kliva av”

Calvin de Haan hamnade i rampljuset under den tredje perioden. Först fick han en tackling av Växjökaptenen Joel Persson där Persson blev utvisad två minuter för ”boarding”. Växjö var irriterade över utvisningen och publiken i Vida Arena skanderade ”filmare”.

Bara några minuter senare blev de Haan återigen tackling bakifrån, den här gången av Manuel Ågren. Calvin de Haan låg ner på isen en stund men kunde sedan åka av isen och fortsätta spela. Det blev ingen utvisning för tacklingen, något som Calvin de Haan var kritisk mot.

− Jag ser ju att han kommer men man kan ju fortfarande inte tackla någon bakifrån på det sättet. Det är överstökat och jag går vidare. De försökte ju köra över mig och smälla på lite men det är vad det är. Vi fick vinsten, vi ska till final och det är allt som är viktigt just nu, säger han.

Du låg ner ett tag men kunde sedan spela direkt efteråt, hur känner du dig nu?

− Jag är lite öm i nacken men jag har en gammal Bauer 4500, en väldigt bra hjälm, så huvudet klarade sig, säger de Haan skämtsamt och fortsätter:

− Nej, jag var okej. Jag fick en hård tackling men det kommer att krävas lite mer än så för att jag ska kliva av.

Slår tillbaka mot Växjöpubliken: ”De kan säga vad de vill”

Växjöpubliken var rejält upprörda och menade att Calvin de Haan överspelade i syfte att få en utvisning med sig. Röglebacken blev sedan utbuad när han åkte ut på isen och hemmafansen skanderade ”filmare” när de Haan kunde fortsätta spela.

− Jag har ingen aning vad de säger, det påverkar inte mig över huvud taget. Det är skitsamma, de kan säga vad de vill. Det spelar ingen roll.

Hur ser du på att de kallar dig för filmare?

− Det är okej. Jag har inget OS-guld i simhopp eller något sådant men jag ska spela final medan de får en längre lågsäsong. Så kan det gå.

Calvin de Haan menar att Manuel Ågren borde ha blivit utvisad för tacklingen och tar ton en sista gång innan han vill byta samtalsämne.

− Det kändes inte bra. Det räcker med frågor om tacklingen nu, det är överstökat nu. Han tacklade mig bakifrån. Jag visste att han skulle komma men jag är ju fortfarande i en sårbar situation oavsett om jag ser att han kommer eller inte. I slutändan borde domarna nog försöka skydda spelarna lite också. Det är vad det är. Vi vann matchen och vi går vidare till final. Det räcker så, säger han.

