Under måndagens träning saknades tre Rögle-spelare. De spelarna som det rör sig om är Dennis Everberg, Daniel Zaar och Fredrik Olofsson.

Nu redogör lagets huvudtränare Dan Tangnes hur statusen på trion ser ut.

– Får se vad medicinska teamet säger om dem, säger Rögles huvudtränare Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Rögles tränare Dan Tangnes ger en uppdatering om spelarna som saknas i SM-finalen.

Under lördagens match åkte Zaar på en tackling tidigt i matchen vilket gjorde att han tvingades bryta. Istället fick Dennis Everberg ta plats där, en Everberg som missade den första finalmatchen på grund av en skada.

Under dagens träning saknades båda två.

– De är här i arenan, säger Dan Tangnes. Båda har tränat utanför isen idag, så får vi se vad medicinska teamet säger om dem. De är i alla fall på benen och gör sig redo för spel, uppger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Tangnes: ”Ambitionen är att han ska vara med”

Fredrik Olofsson saknades också under träningen. Han befinner sig på sjukhuset, inte på grund av någon skada utan för att han ska bli pappa.

– Jag vet bara att de åkte in [till förlossningen] under söndagen, sen har vi inte haft mer kontakt. Men ambitionen är att han ska vara med också, säger huvudtränaren.

Linus Sandin, som saknats under de två första finalerna, var tillbaka på träningen igen. Tangnes har hoppet att forwarden ska kunna spela morgondagens match.

– Det är ambitionen, svarar han. Det är skönt att ha Linus tillbaka, att få träffa och prata med honom igen. Jag hoppas att vi ska göra honom klar för match, säger han till HD.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects