Rögle gjorde två starka inledande perioder i final tre.

Till slut fick man utdelning i spel fem mot tre – då Fredrik Olofsson spräckte nollan.

I intervjun efter målet blev han rörd till tårar.

– Det är svårt att hitta ord just nu, säger han i TV4.

I dagarna blev stjärnan pappa.

Fredrik Olofssons känslosamma målgest.

Foto: TV4

Rögle gjorde två starka inledande perioder i final tre. Speciellt under de inledande 20 minuterna fick man Skellefteå ur balans och kom i vågor med farliga anfall.

I den andra halvleken hackade det lite mer, men man fortsatte att ha initiativet. Till slut fick man utdelning i spel fem mot tre – då centern Fredrik Olofsson spräckte nollan. Stjärnan hittade en lucka till vänster om Linus Söderström och Rögles 21:e skott blev till matchens första mål. Målgesten blev en vinkning till Olofssons nyfödda barn

”Man är känslosam”

För TV4 visade han upp tydliga känslor kring allt som hänt senaste dagarna.

– Man är känslosam på så många olika sätt, men man är väldigt tacksam. Det är dubbel glädje. Vi har haft ett skämt att de som får barn brukar göra mål direkt efter. Man tappar orden, men min fru har gjort ett otroligt jobb. Jag är väldigt tacksam för stödet från laget och hemifrån.

– Någonstans med allt som jag och min fru gått igenom så går man på lite mer på instinkt. Det är det vårt lag gör och när vi gör det händer otroligt bra grejer. Det är svårt att hitta ord just nu.

Rögle-stjärnan, som anslöt inför säsongen, har också gjort landskamper för Sverige under säsongen. I slutspelet har han nu gjort åtta poäng (4+4) på 15 matcher, men också 38 poäng under grundserien.

Skellefteå kvitterade i slutperioden genom Victor Stjernborg och det blev därmed förlängning.

Matchen pågår..

Source: Fredrik Olofsson @ Elite Prospects