Sågningen ”Så tramsigt så jag vet inte vad”

Oskar Blomgren såg ut att bli ett spöke i andra kvartsfinalmötet mellan Malmö och Skellefteå. Ändå stod han sedan efter en 2–3-förlust och sågade sig själv.

– Jag blir lite överraskad att han kastar in den så. Sen har han gjort det ett par gånger under matchen, så det var svagt, säger han i TV4.

Oskar Blomgren intervjuas i TV4. Foto: TV4 (skärmdump).

”Börjar han växa ut till ett spöke. Det var en så vass förstaperiod, så det sätter sina spår. Man ser att det behövs något extra för att göra mål på honom här ikväll.”

När Malmö klev in i andra pausen i andra kvartsfinalmötet med Skellefteå var det så experten Petter Rönnqvist pratade om Oskars Blomgren. Men förhandsfavoriterna hade inte gett upp. 20 minuter senare var det just Malmö-målvakten som stod i TV4 och frustrerat berättade.

– Jävla piss. Vi kollapsar. Jag kan inte stänga det, trist, säger Oskar Blomgren kort.

Oscar Lindberg hade spräckt nollan tidigt i tredje, och sedan kom 2–2 med fem minuter kvar av Viktor Grahn. Precis som Skellefteå-tränaren Daniel Hermansson önskade när han menade att laget behövde höja tempot inför sista akten.

Blomgren sågar sig själv: ”Så tramsigt så jag vet inte vad”

Med elva (!) sekunder kvar avgjorde sedan Lars Bryggman genom att peta in en liggande puck bakom Blomgren.

– Det känns bra över två perioder såklart, lite tjafs mellan spelare, men det blir jädra tråkigt när det blir som det blir, säger den 21-årige Malmö-målvakten i TV4.

– Kroppen stoppade lite, men det är inget att skylla på egentligen. Det första målet är så tramsigt så jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite överraskad att han kastar in den så. Sen har han gjort det ett par gånger under matchen, så det var svagt. Han hittar den lägena som behövs, men det är tråkigt. Jag tycker det kunde varit ett snyggare mål från honom, fortsätter han.

Skellefteå har därmed 2–0 i matcher i serien.

Source: Oskar Blomgren @ Elite Prospects