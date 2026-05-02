Han vinner Stefan Liv Memorial Trophy

Oscar Lindberg fortsätter att göra storslam på individuella priser i svensk hockey 2026. Nu har stjärnan även tilldelats Stefan Liv Memorial Trophy.

Oscar Lindberg under SM-final 1 i ishockeymatchen i SHL mellan Skellefteå och Rögle den 23 april 2026 i Skellefteå.

Skellefteålegendaren Jimmie Ericsson fick äran att dela ut priset till slutspelets MVP. Då var det den stora dominanten i svensk hockey som fick ännu ett ärofyllt pris. Oscar Lindberg tar hem även Stefan Liv Memorial Trophy.

Stjärnan har redan tilldelats årets forward, MVP i grundserien, Guldhjälmen, poängligan och nu ett SM-guld.

Efter ett slutspel med 14 poäng på 15 matcher och ett guld har han nu blivit utsedd till MVP. I den avgörande femte matchen klev han fram med 1+1.

— Helt rätt. Det är en makalös säsong han har haft. I slutspelet här, inte lika dominant, men man ser på underliggande siffror hur mycket han skapar för sig själv och sin omgivning. Han är så komplett i sitt spel, välförtjänt pris till Oscar, säger TV4:s Joel Lundqvist i sändningen.

För Oscar Lindberg var det här hans tredje SM-guld i karriären. På meritlistan finns även två VM-guld med Sverige.

