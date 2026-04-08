Nya smällen i Rögle: ”Han grinar rejält illa”

Mark Friedman har påverkats av en skada under SM-slutspelet. Idag, i semifinal ett, tvingades Rögle-kuggen kliva av redan i första perioden.

– Han har ont när han hoppar ut i båset, och haltar på bänken, säger TV4:s Björn Oldeen under mötet med Växjö.

Mark Friedman ser ut att spela slutspelet med en skada.

Det var redan sex minuter in i semifinal ett, i Växjö, som Mark Friedman grinade illa. Den 30-årige Rögle-backen hade fyllt på i offensiv zon, men fick snabbt skrinna mot sitt egna bås efter att det huggit till i det högra benet. Till en början satt han kvar, kollades till och klev ut och testade på is vid avblåsning. Till slut syntes han. dock lämna för omklädningsrummet.

På det stora hela oroande bilder för Rögle, som tappat nyckeljäsen tidigare under slutspelet.

– Han missade match sex mot Färjestad och har haft problem med en skada. Oroväckande för Rögle såklart. Han var med på värmningen i match sex, men ströks precis innan. Han har problem med en fot, ett ben eller något. Han fastnar lite och vi ser att det hugger till. Han grinar rejält illa. Han är en viktig pjäs för dem, i synenhet sedan Ekeståhl-Jonsson missat de sex senaste matcherna, säger TV4:s Sanny Lindström i sändningen.

Ställningen vid första paus var 0–0. När andra perioden satte igång var inte Friedman med bland spelarna som skrinnade ut. Växjö klev sedan ifrån till 2–0.

