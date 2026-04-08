OLAUSSON: Han är överlägsen − årets värvning i SHL

Rögle vinner den första semifinalen efter en mäktig vändning mot Växjö.

Robin Olausson tar ut fem punkter från matchen där han hyllar Dan Tangnes och utser säsongens värvning i SHL.

VÄXJÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Rögle knäckte slutspelsmonstret

Finns det något lag som lika otäcka att möta i ett slutspel som Växjö Lakers? Visst, de har också haft sina mellansäsonger men när de är på topp så är de otroligt svårslagna, framför allt i slutspel. Det visar sig, om något, extra tydligt med tanke på lagets fyra SM-guld det senaste dryga decenniet. När det vankas slutspel vaknar Växjö Lakers till liv på ett sätt som få andra lag kan göra.

De är ett slumrande monster som, visserligen ofta är bra i grundserien, verkligen höjer sig i SM-slutspelen. Där får de ut som allra mest av sitt spel och det finns väldigt få lag som faktiskt kan matcha dem, eller snarare luckra upp dem. Växjö spelar oerhört kompakt och stänger ner motståndet på ett imponerande sätt. Kolla bara första perioden i kvällens match. Rögle har en del puck och lagen har ungefär lika mycket skottförsök, men ändå skapar Rögle i princip ingenting. Växjö lyckas stoppa Rögle nästan hela tiden och kväver deras spel gång på gång.

I andra perioden kom i och för sig Rögle upp mer och mer, men då visar Växjö upp den andra delen av sitt så framgångsrika spel, nämligen effektiviteten. Växjö behöver slående få chanser för att faktiskt göra mål. I första perioden hade de tio skott utan att göra mål, men i andra perioden gjorde de sedan tre mål på bara sex skott. Trots att de egentligen inte har så mycket offensiva chanser så blir det farligt nästan varenda gång som de ställer upp med ett kontrollerat spel i anfallszon och då straffar de Rögle något enormt.

När de gjorde 3-0 så trodde man att de bara skulle kontrella hem den här matchen, men sedan blev Växjö okaraktäristiskt slarviga. De blev oerhört passiva i sitt spel och släppte in Rögle i matchen när de backade hem och öppnade upp för ytor. Det blev oväntat öppet där bak, och det är vi ju inte alls vana av att se med Växjö. Samtidigt måste man säga att Rögle gjorde ett enormt bra jobb med att komma tillbaka in i matchen och visa hur man kan straffa detta Växjö-laget.

Inte många trodde nog på Rögle när Växjö gjorde 3-0, men det är ju det som är charmen med årets Rögle. Man kan aldrig räkna bort dem.