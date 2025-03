Mardrömsstart för Brynäs: ”Ser stressat ut”

Brynäs åker på en rejäl kalldusch i den fjärde kvartsfinalen mot Malmö.

Hemmalaget tog ledningen med 3-0 redan efter halva första perioden.

– Det är mycket som inte ser positivt ut för Brynäs, säger TV4-experten Staffan Kronwall.

Brynäs blev chockade av Malmö tidigt i den fjärde kvartsfinalen. Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

Brynäs hade kopplat greppet om kvartsfinalserien mot Malmö efter att ha vunnit två raka matcher uppe i Gävle.

Men när serien vände ner till Malmö i måndags vann hemmalaget med 2-0 för att reducera serien sedan Oskar Blomgren nollat Brynäs. Under onsdagens fjärde kvartsfinal lagen emellan chockades då Brynäs direkt i starten av matchen.

Axel Sundberg gav Malmö ledningen redan efter 2:41 minuters spel med sitt fjärde mål i SM-slutspelet. Sundberg klev sedan av efter att ha fått en klubba i ansiktet men han kunde återvända till spel senare i matchen.

Brynäs illa ute: ”Spelar inte slutspelshockey”

Av bara farten körde dock Malmö på och utökade mot ett Brynäs som var helt under isen. Lassi Thomson skickade in 2-0 bakom Erik Källgren, som fick hoppa in för sin första match i SM-slutspelet.

– Den där ska ju Källgren ha. Det är ingen skymning och jag ska inte säga att det är mitt i målet men han kommer inte över tillräckligt snabbt där, säger TV4:s expertkommentator Per Svartvadet.

🚨Malmö vinner pucken och Axel Sundberg sätter 1-0 mot Brynäs. pic.twitter.com/A5LaKQsLQQ — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) March 26, 2025

Brynäs tog timeout efter 2-0-målet och fick även chansen att snacka ihop sig lite då det blev powerbreak. Men nästan direkt efter att spelet återupptogs igen kunde Malmö göra mål igen då Linus Öberg satte 3-0.

– Brynäs ser stressat ut, de måste andas, ta det lite lugnt och hitta tillbaka till tryggheten. De ser väldigt blöta ut, långsamma till besluten och till puckarna, säger TV4-experten Staffan Kronwall och fortsätter:

– Brynäs kommer ut och jag vet inte de är stressade eller om de tar det lite väl lugnt. De är långsamma i besluten tycker jag och skvätter för mycket med puckarna. Det är mycket som inte ser positivt ut för Brynäs. De spelar inte slutspelshockey i dag hittills.

Reduceringen – med bara hundradelar kvar

Brynäs fick spela powerplay i slutet av första perioden och Jakob Silfverberg sköt ett skott som gick i nät precis i samma stund som ”Hesa Fredrik” lät för periodpausen. Domarna videogranskade då händelsen och efter videogranskning kom de fram till att pucken passerade mållinjen i precis sista stund innan tiden gick ut.

Det var därmed 3-1 till Malmö efter 20 spelade minuter.

– De kommer ut, spelar med puck och stressar oss till att skvätta och slänga iväg pucken för mycket, säger Brynäs Linus Ölund i pausen och fortsätter:

– Vi ligger lite långt ifrån varandra. Vi måste ligga närmare, prata med varandra och hjälpa varandra mycket bättre.

När den andra perioden började bytte Brynäs målvakt då Ludvig Persson kom in i målet i stället för Erik Källgren som tvingades kliva av.

Matchen pågår!