Ny domarmiss (?): ”Det är en solklar offside”

Djurgården var irriterade efter Malmös avgörande i kväll.

De menar nämligen att segermålet borde ha blåsts av för offside.

– I dag går det till Malmös favör, det är en solklar offside, säger SVT-experten Jonas Andersson i ”Hockeykväll”.

Djurgården var irriterade över Malmös segermål. Foto: Christian Örnberg/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

I tisdags avgjorde Djurgården den första åttondelsfinalen med ett mål som borde ha dömts bort för ”målvaktsinterference”.

I dag kan i stället Malmö ha avgjort med ett mål som borde ha dömts bort. Djurgården var nämligen irriterade efter Malmös 2-1-seger under torsdagen eftersom de menade att William von Barnekows mål borde ha blivit avblåst för offside.

– Det är klart att det är surt om det var offside. Men samtidigt fick vi med oss ett omdiskuterat mål i Stockholm. Det jämnar ut sig i längden, men sedan tycker jag man borde ha coach’s challenge så man kan kolla på det, säger DIF-backen Gustav Lindström till SVT efter matchen.

Jonas Andersson: ”Det är en solklar offside”

SVT:s experter Jonas Andersson och Håkan Loob är däremot tydliga med att målet inte borde ha godkänts.

– Det har inte pratats om något annat än domarmissen i den förra matchen. Vad händer den här gången? Det går i Malmös favör och om vi kollar på 2-1-målet som blir det avgörande målet, det är en solklar offside, säger Andersson i SVT:s ”Hockeykväll” och får medhåll av Loob:

– Det enda som man kan säga är att linjedomaren som ska blåsa för en offside där är oerhört skymd och kan inte se hela blålinjen. Det är förlåtligt att göra ett sådant misstag, men visst är det snöpligt.

Därmed står det alltså 1-1 i både kontroversiella avgöranden samt 1-1 i matcher mellan Malmö och Djurgården.

– Kanske det är någon sorts rättvisa. Det är fundamentalt olika grejer. Det mänskliga felet när det går så pass snabbt ute på isen, det kommer att hända, säger Jonas Andersson.