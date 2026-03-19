Malmö tvingar fram en tredje och avgörande åttondelsfinal.

De vinner med 2-1 mot Djurgården sedan William von Barnekow avgjort i tredje perioden.

– Det är skönt att vinna och få en match till på lördag, säger matchhjälten till TV4.

Djurgården går miste om sin första chans att stänga serien mot Malmö.

Efter den så omtalade avslutningen på match ett i åttondelsfinalen mellan Malmö och Djurgården var det nu dags för match två nere i Skåne. Där fick hemmalaget en drömstart sedan Filip Björkman gett Malmö ledningen efter två och en halv minut.

Malmö hade sedan också ett 2-0-mål inne av lagkaptenen Fredrik Händemark. Målet dömdes däremot bort sedan Händemark stått i målgården och varit i kontakt med målvakten Magnus Hellberg när han vände runt och slog in pucken. Det blev sedan en ganska stökig match med mycket mer gurgel och känslor jämfört med matchen senast på Hovet. Djurgården var farliga och skapade ett antal chanser men då stod Malmö-keepern Oskar Blomgren i vägen och räddade.

William von Barnekow avgör för Malmö

Till den tredje perioden fick Djurgården sedan till slut hål på Blomgren. Det var veteranen Jacob Josefson som styrde in kvitteringen till 1-1 halvvägs in i perioden. Det bäddade för en dramatisk avslutning på matchen. I förra matchen blev det förlängning som avgjorde, men här lyckades Malmö sätta segermålet innan slutsignalen i tredje perioden. Det var William von Barnekow som blev hjälte för skåningarna.

Han drev upp med pucken och sköt ett vasst skott som gick in högt bakom DIF-målvakten Magnus Hellberg. Malmö höll sedan tätt resten av matchen för att säkra segern med 2-1.

– Det är lite lättnad. Jag tycker att vi spelar bra hela matchen, det är skönt att vinna och få en match till på lördag, säger matchhjälten von Barnekow till TV4.

Nu är det alltså utjämnat och 1-1 i matcher. Det innebär att det blir en tredje och helt avgörande åttondelsfinal i Skåne på lördag.

– Jag tycker att vi sätter oss i ett bra läge här i tredje, får 1-1 och har ett bra momentum där. Sedan får de göra 2-1 och vi får inte riktigt tag i pucken för att göra en push här på slutet, säger DIF-tränaren Robert Kimby och fortsätter:

– Vi får ladda om och ta det på lördag i stället. Vi ska börja med att släppa till mindre målchanser emot. Sedan skjuter vi ganska mycket utanför. Vi behöver hänga dit den när vi får chansen, men om vi börjar med att plocka ner deras chanser så ger vi oss själva chansen.

Malmö – Djurgården 2–1 (1-0,0-0,1-1)

Malmö: Filip Björkman, William von Barnekow.

Djurgården: Jacob Josefson.

1-1 i matcher.

