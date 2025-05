Luleå tar SM-guld – efter 10 617 dagar

1996 fick Luleå hockey lyfte Le Met-pokalen senast.

Nu, efter dagens 5–2-vinst, är SM-guld-väntan över – efter 10 617 dagar.

Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson.

Förutsättningarna var tydliga inför torsdagens match sex i SM-finalen mellan Luleå och Brynäs. Vinst för hemmalaget: Första SM-guldet sedan 1996. Vinst för bortalaget: Match sju i Gävle.



De vita jeansen var inköpta och staden redo för spektakel. Något de 60 minuter senare minst sagt kunde konstatera att de fått se.



Trots ett tidigt underläge vände laget på mötet till hela 5–2 för att slå in matchbollen och bryta den där förbannelsen på 29 år, eller 10 617 dagar.

Brynäs ilska: ”Bra tills domaren…”

Första perioden inleddes dock med att Johan Larsson tystade hemmapubliken i Coop Norrbotten Arena. Brynäs-kaptenen bröt in med pucken på farlig yta och jublade inom kort över 1–0. Det hela var en tung smäll för Luleå som hade förberett sig för en ordentlig guldfest.



Men, matchen var långt ifrån över.



Inom kort hade Pontus Andreasson både skickat in 1–1 bakom Erik Källgren, samt spelat fram Marcus Hardegård på läckert vis till 2–1 med en pass bakom ryggen. Det sistnämnda målet väckte rejäl ilska i Brynäs-lägret då det kom efter att Charles Edouard D’Astous fått två minuter för roughing när Luleås Markus Nurmi bröt in framför mål.



– Den är bra tills domaren steppar in. Det är pinsamt att ta ett på gräl framför mål, sade Johan Larsson kritiskt i TV4.

– Jag förstår inte varför vi ska få två minuter extra än dem där. Han har inte gjort något, vad det ser ut som, fyller Gällstedt i.

Nervositeten: ”Det här är ingen rolig match”

Tidigt i den andra perioden fick Luleå numerärt överläge två gånger om, men det var i fem mot fem som man sedan satte 3–1 genom Brendan Shinnimin. Ledningen stod sig sedan hela vägen in i andra pausen där sportchefen Thomas Fröberg försökte sätta ord på sina känslor.



– Jag gråter lite. Jag är glad. Fan, det här är ingen rolig match, inte roligt alls. Det betyder så mycket och så försöker man visa att man är lugn… fan det är jobbigt, säger han i TV4 och fortsätter:

– Vi säger det där uppe, både jag och Engman, att ”nästa mål är viktigt”. Det har vi sagt i en hel jävla säsong, men det är klart att nästa mål betyder grymt mycket. Det är tryggt att ha 3–1 ändå.



10 617 dagar har gått sedan senaste guldet och Fröberg menar att han känner med fansen, trots sin korta tid i klubben.



– Det betyder allt (att vinna SM-guld). Då är det slut på tjatet. Föreningen skulle må bra av det, och allihop i hela Luleå. Det vore grymt, säger han i sändningen.

Amerikanens målexplosion

I den tredje perioden klev sedan Brian O’Neill in i handlingarna på riktigt.



4–1 efter endast 43 sekunders spel av sista 20 följdes inom kort av 5–1 och SM-guldet såg ut att vara helt säkrat genom den 36-årige amerikanen.



Theo Lindsten fick in en reducering inom en dryg minut, men den mirakulösa upphämtningen som krävdes nådde inte hela vägen. Luleå är därmed svenska mästare för första gången sedan 1996.