”Bulan” kastar om i Luleå – så ställer lagen upp

Efter två raka bortaförluster är Luleå pressade att vinna hemma i semifinalserien mot Skellefteå. Då kastar Thomas ”Bulan” Berglund om i sin laguppställning.

Luleå och Thomas ”Bulan” Berglund kastar om i sin laguppställning mot Skellefteå. Foto: Bildbyrån (montage).

Luleå väljer att göra om i sina backpar till semifinal tre mot Skellefteå. När laguppställningarna blir officiella strax innan nedsläpp står det klart att Jesper Sellgren kastas in intill Oskari Laaksonen, medan Pontus Själin spelar med Otto Leskinen. Oscar Engsund hamnar därmed som sjundeback.

Även på forwardssidan gör tränaren Thomas ”Bulan” Berglund om. Där blir det Mathias Bromé och Anton Levtchi som byter plats, medan David Granberg ersätter Casper Juustovaara Karlsson som extraforward.

Allt detta kommer efter 3–4- och 0–5-resultaten i Skellefteå, som innebär att Luleå behöver knipa två raka hemmasegrar för att jämna ut slutspelsserien.

Skellefteå håller, som väntat, kvar vid sitt lag. Den enda ändringen man gör sedan senast är att Strauss Mann kliver in i mål istället för Linus Söderström. Jonathan Pudas är fortsatt borta och väntas inte spela mer i semifinalserien.

Laguppställning Luleå:

Målvakter:

Matteus Ward (Joel Lassinantti)

Backar:

Jesper Sellgren, Oskari Laaksonen

Erik Gustafsson, Frederic Allard

Otto Leskinen, Pontus Själin

Oscar Engsund

Forwards:

Mathias Bromé, Pontus Andreasson, Markus Nurmi

Isac Hedqvist, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin

Anton Levtchi, Eetu Koivistoinen, Linus Omark

Ben Tardif, Heikki Liedes, Filip Eriksson

David Granberg

Laguppställning Skellefteå

Målvakter:

Strauss Mann (Linus Söderström)

Backar:

Arvid Lundberg, Pontus Johansson

Måns Forsfjäll, Viktor Grahn

Emil Djuse, Max Krogdahl

Frans Haara

Forwards:

Oskar Vuollet, Zeb Forsfjäll, Jonathan Davidsson

Rickard Hugg, Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard

Lars Bryggman, Victor Stjernborg, Andreas Johnson

Jonathan Johnson, Pär Lindholm, Oliver Okuliar

Martin Lundberg