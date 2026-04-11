”Bulan” kastar om i Luleå – så ställer lagen upp
Efter två raka bortaförluster är Luleå pressade att vinna hemma i semifinalserien mot Skellefteå. Då kastar Thomas ”Bulan” Berglund om i sin laguppställning.
Luleå väljer att göra om i sina backpar till semifinal tre mot Skellefteå. När laguppställningarna blir officiella strax innan nedsläpp står det klart att Jesper Sellgren kastas in intill Oskari Laaksonen, medan Pontus Själin spelar med Otto Leskinen. Oscar Engsund hamnar därmed som sjundeback.
Även på forwardssidan gör tränaren Thomas ”Bulan” Berglund om. Där blir det Mathias Bromé och Anton Levtchi som byter plats, medan David Granberg ersätter Casper Juustovaara Karlsson som extraforward.
Allt detta kommer efter 3–4- och 0–5-resultaten i Skellefteå, som innebär att Luleå behöver knipa två raka hemmasegrar för att jämna ut slutspelsserien.
Skellefteå håller, som väntat, kvar vid sitt lag. Den enda ändringen man gör sedan senast är att Strauss Mann kliver in i mål istället för Linus Söderström. Jonathan Pudas är fortsatt borta och väntas inte spela mer i semifinalserien.
Laguppställning Luleå:
Målvakter:
Matteus Ward (Joel Lassinantti)
Backar:
Jesper Sellgren, Oskari Laaksonen
Erik Gustafsson, Frederic Allard
Otto Leskinen, Pontus Själin
Oscar Engsund
Forwards:
Mathias Bromé, Pontus Andreasson, Markus Nurmi
Isac Hedqvist, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin
Anton Levtchi, Eetu Koivistoinen, Linus Omark
Ben Tardif, Heikki Liedes, Filip Eriksson
David Granberg
Laguppställning Skellefteå
Målvakter:
Strauss Mann (Linus Söderström)
Backar:
Arvid Lundberg, Pontus Johansson
Måns Forsfjäll, Viktor Grahn
Emil Djuse, Max Krogdahl
Frans Haara
Forwards:
Oskar Vuollet, Zeb Forsfjäll, Jonathan Davidsson
Rickard Hugg, Oscar Lindberg, Mikkel Aagaard
Lars Bryggman, Victor Stjernborg, Andreas Johnson
Jonathan Johnson, Pär Lindholm, Oliver Okuliar
Martin Lundberg
