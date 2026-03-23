Hånade motståndaren – efter dramatiska avgörandet

I den ena kvartsfinalen vankades klassikermöte mellan Frölunda och Luleå. Då var det norrbottningarna som gick segrande med 3-2 ur striden efter ett stort övertidsdrama. Där Anton Levtchi avgjorde – och hånade Filip Cederqvist med hans signaturmålgest.

Anton Levtchi jublar efter 2-3 under kvartsfinal ett i SHL mellan Frölunda och Luleå den 23 mars 2026 i Göteborg.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

För andra året i rad möts Frölunda och Luleå i kvartsfinalen av SM-slutspelet. Förra gången vann som bekant norrbottningarna serien och gick hela vägen till guldet. Den här gången kom de ut starkt i den första matchen.

Det var också Eetu Koivistoinen som gjorde seriens första mål när han gjorde 1-0 i den första perioden. Kvitteringen dröjde däremot inte allt för länge utan Filip Cederqvist styrde in 1-1 innan den första akten var över. Gästerna tog sedan ledningen återigen genom Isac Hedqvist.

Inför den tredje perioden hade då Luleå ledningen i matchen.

Då kom Frölunda ut furiöst i den tredje perioden och hittade snabbt kvitteringen. Den här gången var det Noah Dower Nilsson som hittade nätet. Hemmalaget fortsatte sedan att pumpa på för att få in det tredje målet och ta ledningen i matchen.

Galna forceringen i tredje perioden

Luleå tog sedan en utvisning för för många spelare på banan med drygt två minuter kvar. Då stod Frölunda för bland de sjukare forceringarna man har sett. Det radades upp lägen och det fanns nästan ett tiotal chanser att avgöra. Då offrade Luleåspelarna sig hänsynslöst och täckte undan många skott, samtidigt som Matteus Ward klev fram.

— De har ett powerplay, är skickliga där och tog ett avslut där. Vi är villiga att betala priset, täcker skott och offrar oss för varandra. Det är kul att se och det är en rolig match, sa Erik Gustafsson i TV4 efter den tredje perioden.

Matchen gick då till förlängning.

Irriterat efter avgörandet: ”För mig är den glasklar”

Där klev Anton Levtchi fram och sköt 3-2 med ett direktskott i powerplay. Den finländska stjärnan svarade sedan med en ”älg-målgest”, något som är Filip Cederqvists signatur. Om det var ett hån eller inte mot Frölunda-forwarden återstår att se.

Det hettade sedan till efter avgörandet där inte inte minst Henrik Tömmernes var rejält irriterad på Luleå-spelarna.

— Surt att förlora. Jag tycker att första perioden är vi bättre och i tredje är vi bättre. Andra är vi inte nöjda med. Vi vill ju självklart få powerplay när Cederqvist blir neddragen och tycker sedan att det är en mycket, mycket, mycket, mycket tunn utvisning och jag förstår den inte riktigt, säger Robert Ohlsson efter avgörandet.

Situationen med Cederqvist var det som Ohlsson reagerade på. Forwarden kom in i anfallszonen och gick omkull med en Luleå-klubba runt sina skridskor.

— Han har ett bra läge mitt på isen och blir trippad, för mig är den glasklar. Sen tycker jag att sista utvisningen känns tunn och jag förstod den inte riktigt. Jag kanske är helt fel ute där men det är ju ute i ett hörn. Jag delar inte bedömningarna som är där. Men jag får slicka i mig det och komma hit bättre på onsdag. Jag är förbannad, jag gillar inte att förlora.