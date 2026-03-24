Otäcka bilder i kvartsfinalen: ”Han är helt väck”

Rögle förlorade tungt i den första kvartsfinalen mot Färjestad.

Då var det också oroväckande bilder på Josh Dickinson som knockades efter en tackling av Adam Ollas Mattsson.

– Han är chanslös, han är helt väck, säger TV4:s kommentator Åke Unger.

Josh Dickinson utgick skadad efter otäcka bilder i Catena Arena. Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån & TV4/Skärmdump

Rögle förlorar den första kvartsfinalen hemma mot Färjestad. Som om förlusten inte vore nog fick Rögle även se tre (!) spelare kliva av med befarade skador i matchen.

I den andra perioden utgick först backen Lucas Ekeståhl Jonsson efter att ha fått en tackling i sargen av FBK-forwarden Emil Alba. Ekeståhl Jonsson tog sig långsamt till båset i smärtor. Strax därefter var fick en annan Röglespelare kliva av. Centern Simon Zether åkte ihop med Färjestads Luke Philp och Zether fick också kliva av isen i smärtor.

– Lucas Ekeståhl Jonsson kände sig inte riktigt hundra, så han kommer inte till spel. Det gör nog inte Simon Zether heller, sade Röglecoachen Dan Tangnes till TV4 i pausen.

Josh Dickinson tacklades av Adam Ollas Mattsson

I den tredje perioden var det sedan otäcka scener som utspelade sig i Catena Arena. Josh Dickinson tacklades nämligen hårt av FBK-backen Adam Ollas Mattsson. Dickinson blev då knockad helt. Han låg först ner på isen och var märkbart groggy. Dickinson försökte sedan ta sig upp på isen men var helt knäsvag och benen vek sig på centern som inte kunde komma upp och stå igen. Till slut fick flera spelare, från båda lagen, ingripa för att hjälpa honom på fötter och hjälpa Dickinson av isen.

– Han är chanslös. Han kommer inte upp. Det är en propp precis innanför offensiv blå. Josh Dickinson är väck, säger Åke Unger i TV4:s sändning.

Det blev ingen utvisning till följd av tacklingen.

– Jag tar is och tycker att jag har en bra linje och står egentligen helt still när han kommer. Det är oturligt att han blir skadad, det är absolut inte kul. Men jag tycker att det är en ren tackling, säger Adam Ollas Mattsson till TV4.

Färjestad vann matchen med 2-1 och leder nu serien med 1-0 i matcher. Det var däremot en tung afton för Rögle som fick tre spelare skadade i första kvartsfinalen.

Rögle − Färjestad 1−2 (0-0,0-1,1-1)

Rögle: Daniel Zaar.

Färjestad: Linus Johansson, Axel Bergkvist.

Färjestad leder med 1-0 i matcher.

Source: Josh Dickinson @ Elite Prospects