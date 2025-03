Osäkert kring kaptenen: ”Klart vi har en plan”

Johan Larsson ska bli pappa i dagarna. Något som kan göra att Brynäs blir tvungna att klara sig utan sin kapten i de avgörande matcherna mot Malmö.

– Är det lugnt så spelar han matchen, säger tränaren Niklas Gällstedt till Gefle-Dagblad.

Foto: Michael Erichsen / Bildbyrån.

Brynäs har tappat 2-0 till 2-2 i matcher efter två raka förluster nere i Malmö. Seriesegrarna har nu en viktig femte match på hemmaplan där man har chansen att skaffa sig en matchboll.

Men det kan tvingas bli utan kaptenen Johan Larsson. Centern ska nämligen bli pappa när som helst och sitter därför lite på standby. Under matcherna i Malmö åkte han exempelvis hem till Gävle mellan matcherna.

I match fem har Brynäs nu en reservplan om det skulle bli så att Larsson försvinner innan eller under matchen.

– Jag kan inte tänka så mycket om det. Men visst har vi en plan om det skulle hända, att han måste snöra av sig skridskorna och sticka. Det som händer då är egentligen bara att han går in och byter om och åker, sedan får vi sätta in en annan spelare där, säger Niklas Gällstedt till Gefle-Dagblad.

32-åringen gjorde 34 poäng på 52 matcher under grundserien och har stått för två assist på fyra matcher under kvartsfinalserien. Hittills under säsongen har veteranen inte missat en enda match den här säsongen. Det återstår nu att se hur mycket Brynäs kan använda honom i de kommande matcherna.