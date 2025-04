17-åringens nya stormatch – är ikapp Dahlin: ”Coolt”

Ivar Stenberg fortsätter vara ett av slutspelets stora utropstecken. När Frölunda kvitterade semifinalserien mot Luleå via en 5-2-seger på bortaplan klev han på nytt fram – och gjorde 1+1.

– Det är en kombination av att få chansen och att ta chansen när man får den – och det har han verkligen gjort, säger experten Joel Lundqvist i Tv4.

Ivar Stenberg. Om ni inte redan lagt namnet på minnet är det läge att göra det nu. Den blott 17-årige stortalangen har imponerat under slutspelet, och idag kom ännu en stark match från Frölundas guldklimp. Han gjorde 1+1 i Frölundas 5-2-seger mot Luleå – och är nu uppe på fem poäng i slutspelet.

Med det tangerar han Rasmus Dahlins rekord vad gäller gjorda slutspelspoäng innan man fyllt 18 år.

– Det var coolt att höra. Men jag tänker inte på det så mycket. Gäller bara att vinna och att fokusera på att bli bättre, säger superlöftet i TV4.

– Det är bara att ta vara på tiden när det går bra.

Stenberg hyllade sina betydligt mer rutinerade kedjekamrater.

– Jag har väldigt bra kemi i kedjan med (Erik) Thorell och (Mikael) Ruohomaa. Det känns jättebra och de hjälper mig hela tiden.



Stenbergs assist kom till just Ruohomaas mål i början av den andra perioden. Ett mål som betydde 3-0 (!) för ett sylvasst och effektivt Frölunda. Därefter vände matchen helt och hållet och Luleå gjorde först 1-3 genom Pontus Själin och 2-3 genom David Lilja.

– Det kändes som att vi fick ett momentumbyte. Sen får vi utdelning och kan rida på den vågen.

Ivar Stenberg satte 4-2

Luleå hade sedan mängder av kvitteringschanser i den andra perioden och flera också i den tredje – innan Frölunda kontrade in 4-2-målet när Ivar Stenberg vinklade in pucken bakom Matteus Ward.

– Ivar driver på mål och stöter in den. Det är en bra spelvändning. Luleå hinner inte med omställningen hemåt, säger Joel Lundqvist i TV4:s sändning.

Lundqvist imponerades av 17-åringens framfart.

– När jag var 17 spelade jag i J18 på hösten och sen gjorde jag kanske några J20-matcher efter det, säger Frölundaikonen.

– Det är en kombination av att få chansen och att ta chansen – och det har han gjort.

Stenberg har gjort 3+2 under slutspelet och är i delad intern skytteligaledning i Frölunda.

Kort efter 4-2-målet kom också 5-2 från Max Friberg och även han imponerades av Frölundas talangframfart.

– Det är grymt att se. Jag vet vilket arbete de gör på juniorsidan – och det är jättekul att se hur bra det funkar, sade Frölundakaptenen.

Övriga målskyttar för Frölunda var Nicklas Lasu och Linus Höberg.

Det står nu 1-1 i matchserien, som nu vänder till Göteborg för matcher onsdag och fredag.