Frölundatalangen får inte tacklas – mjälten kan spricka

David Edstrom har varit borta från spel under hela kvartsfinalserien.

Nu är Frölundaforwarden på väg tillbaka men han får inte tacklas i träningarna ännu.

— Det gäller att vara försiktig med vad du gör. Och att allt ser rätt ut igen, säger Edstrom till GP.

Frölundas David Edstrom har missat hela kvartsfinalserien mot Timrå. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Frölundas unga talangforward David Edstrom har inte kunnat komma till spel under hela kvartsfinalserien mot Timrå. Frånvaron beror på att Edstrom varit sjuk med körtelfeber. 20-åringen har på grund av detta behövt undvika fysiska ansträngningar.



Sjukdomen leder till att mjälten svullnar till och kan spricka ifall man åker på en kroppskontakt. Edstrom är tillbaka i träningen igen vilket visar på att han närmar sig en comeback. Han får däremot inte tacklas då mjälten i sådana fall kan spricka.



— Det gäller att vara försiktig med vad du gör. Och att allt ser rätt ut igen. Det går att kolla om mjälten ser bra ut. Det beror lite på hur du mår, men du kan ta bilder för att se så att allt ser bra ut. Och blodprover. Det går framåt, några skador är det inte! Jag ska bara bli bättre, säger Edstrom till Göteborgs-Posten.

”Suger att inte vara med”

Under grundserien har Edstrom varit en stor bidragande faktor till Frölundas framgångar. Totalt blev det 19 poäng på 39 matcher. Utöver poängproduktionen hjälper unga forwarden sitt lag genom att alltid kämpa hårt och vara svår att möta.



Edstrom är hoppfull om framtiden och vill gärna vara med och spela under slutspelet. Frölunda klarade sig utan Edstrom i kvartsfinalen mot Timrå. Där vann Frölunda serien med 4-2 i matcher och ska nu ta sig an Luleå i semifinalen.



— Det är riktigt tråkigt! Det är nu som man vill vara med. Det här är det roligaste på hela säsongen. Det suger att inte kunna vara med. Det är så nervöst att sitta på läktaren. Verkligen en skillnad mot att kunna spela, säger Edstrom.



Semifinalen drar igång på lördag då Luleå får spela på hemmaplan i de två första matcherna. Detta beror på att Luleå hamnade före Frölunda i tabellen och får hemmaplansfördelen. Sedan spelar Frölunda i Scandinavium på onsdag och fredag nästa vecka. Det återstår att se ifall Edstrom blir frisk och redo för spel i tid för semifinalserien.