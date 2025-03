Glädjebeskedet för Frölunda: ”Börjar se ut som sig själva”

Under gårdagens kvartsfinal kunde flera av Frölundas spetsspelare göra sitt första slutspelsmål.

Ett väldigt positivt besked för klubben som gärna får igång deras poängproduktion.

– Det är alltid kul att kunna vara med och bidra och göra mål, så det var väldigt kul, säger Erik Thorell till Hockeysverige.se.

Erik Thorell är en viktig pjäs som Frölunda gärna får igång. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

GÖTEBORG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Frölunda slog Timrå med 6-2 under gårdagens kvartsfinal. Utöver en stark vinst kom detta som en viktig seger för flera av Frölundas spelare som kunde göra sitt första mål för slutspelet. En av målskyttarna var spetsspelaren Erik Thorell som haft en väldigt framgångsrik säsong.



Mot slutet av grundserien började han få igång sin målproduktion ordentligt. Det hela tog sedan stopp när han skadades och var borta från spel i en dryg månad. Han gjorde sin comeback i den andra kvartsfinalen och har nu även kunnat göra sitt första slutspelsmål.



– Vi gör allt bara för att vinna matcher. Sen vilka som gör mål spelar ingen roll, vi ska vinna matcher bara, säger en ödmjuk Thorell till Hockeysverige.se.



Du har ju varit borta ett tag och detta var första målet sedan återkomsten. Hur viktigt var det för dig personligen?

– Det är alltid kul att kunna vara med och bidra och göra mål så det var väldigt kul.

”Börjar se ut som sig själva”

Bortsett från Thorell gjorde även Linus Weissbach sitt första slutspelsmål under gårdagens match. Även Weissbach hade varit borta på grund av en skada och gjorde sin comeback till slutspelet.



Att flera spelare som varit borta kommer igång igen är något Frölundas tränare Roger Rönnberg också tog upp under presskonferensen.



– De börjar se ut som sig själva igen och spelar till sig sitt eget självförtroende. De börjar slappna av och spela hockey, det tycker jag vi kunde se i matchen, säger Rönnberg.



Även Noah Hasa, Mikael Ruohomaa och Jacob Peterson gjorde sitt första mål i kvartsfinalserien under gårdagens match. Frölunda fick totalt fem spelare som kunde sätta sitt första mål vilket spelarna hoppas kunna bygga vidare på framöver i slutspelet.

Hemmaplanens effekt – intensiva starter

Nu vänder matchserien tillbaka till Timrå igen. I de matcherna har Timrå kommit ut väldigt starka och haft ett övertag där Frölundamålvakten Lars Joansson hållit laget kvar i matchen. Det var en omvänd matchbild i gårdagens match där Frölunda startade starkast.



– Givetvis, när vi kommer ut i ett kokande Scandinavium så får man en extra push så är det ju. Så det var skönt att vi kunde komma ut så bra. Sen är det två väldigt bra lag och det är väldigt jämnt mellan lagen. Så vi förväntar oss en väldigt tuff match i Timrå och ser fram emot att komma dit och spela, säger Thorell.



Det blir nu intressant att se hur den kommande matchen i Timrå inleds samt om Timrå kan tvinga fram en match sju som i så fall spelas i Scandinavium igen. Både Rönnberg och Timrås tränare Olli Jokinen menade på presskonferensen att de är redo för en matchserie som går till en sjunde match. Rönnbergs hoppas däremot på en seger och säkrad semifinalplats redan på måndag.