Älgen från Skara tappade glöden: ”Sparat målen till semifinalen”

Filip Cederqvist var en av Frölundas hetaste spelare inför slutspelet.

Under den jämna kvartsfinalen mot Timrå blev det dock inte ett enda mål – nu väntar Luleå och semifinalen.

– Det börjar bli dags nu, säger Cederqvist till Hockeysverige.se efter fredagens träning.

Frölundas Filip Cederqvist har inte fått köra sin målgest under slutspelet. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån.

Filip Cederqvist anslöt med Frölunda inför denna säsongen. Efter en lite långsammare start kom forwarden igång på riktigt mot slutet av grundserien. Cederqvist blev en av Frölundas hetaste spelare och öste in mål. Totalt blev det 14 mål och 14 assist under grundserien.



Sedan blev det dags för kvartsfinalen mot Timrå. Matchserien gick dock inte som förväntat för Cederqvist som enbart hade två assist på sex matcher mot Timrå. Nu har Frölunda tagit sig vidare till semifinalen där Luleå väntar som motståndet.



– Nej, men precis. Det är väl klart att jag vill bygga vidare på den formen såklart, så det är absolut tanken. Jag har sparat målen till semifinalen, får jag hoppas, säger Cederqvist skrattande till Hockeysverige.se efter fredagens träning.



Får vi se ”the Moose” någonting nu i semin, målgesten alltså?

– Ja, det får vi hoppas. Det börjar bli dags nu.



Cederqvist började sätta hockeyhandskarna bakom hjälmen för att forma älghorn efter varje mål. Cederqvist kallades för ”Moose” under sin tid i Rochester i AHL och har tidigare förklarat att det är därifrån målgesten ”Älgen från Skara” härstammar. Nu hoppas forwarden kunna köra sin målgest under semifinalen igen.

Optimistisk kring semifinalen

Trots att målen inte har kommit under slutspelet än känner sig Cederqvist lugn. 24-åringen har kunnat bidra med mycket annat under kvartsfinalserien och kämpar för att se sitt lag vinna. Enligt Cederqvist spelar det mindre roll vem som gör målen och fokuserar mer på att laget ska vinna.



– Vi har tagit oss till semifinal än så länge. Vi har en väldigt bra bredd i laget, så det känns väldigt bra, säger Cederqvist.



Vad vill du annars bidra med nu när målen inte har trillat in?

– Nej, men jag tycker jag har gjort det bra, väldigt bra defensivt. Jag har fått spela en hel del mer boxplay. Sen vill jag väl ha mer betalt offensivt såklart, men det kommer.



Cederqvist känner sig självsäker inför morgondagens match mot Luleå och ser fram emot semifinalen. Samtidigt menar han att Luleå är ett bra lag och förväntar sig en jämn matchserie. Målsättningen är dock klar, ”Älgen från Skara” ska komma fram igen när Cederqvist sätter pucken i kassen.