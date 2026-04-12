Får stå på nytt – efter mardrömsmatchen sist

Rögle körde över Växjö i match två med 6–0 på bortais.

När man nu vänder till Skåne väljer Växjö att ställa Adam Åhman i mål – som byttes ut efter tredje målet i fredags.

Rögle väljer exakt samma lag som sist.

Adam Åhman får chansen på nytt. Därmed väntar Ludvig Persson på första starten i slutspelet. Foto: Bildbyrån

Växjö Lakers har allt att vinna. Efter att ha förlorat de två första matcherna på hemmais mot Rögle (3–5, 0–6), behöver man nu hitta vägar att välta ett Rögle som vunnit sex raka matcher.

I mål ställer Växjö samma målvakt som sist i Adam Åhman, som byttes ut i den andra perioden efter att ha släppt in matchens tre första mål sist. Därför får Ludvig Persson, som gjorde SM-slutspelsdebut för säsongen sist när han hoppade in, vänta fortsatt på första starten.

Senast var Ludvig Nilsson tillbaka i spel efter skadan och startade då som 13:e forward. Nu byter han plats i uppställningen med Morgan Anderberg och går in på fyra kedjor. Uppdatering: Vid nedsläpp stod det klart att Eemeli Suomi inte skulle komma till spel. I stället flyttade man in Morgan Anderberg och Ville Svensson fick därmed kliva in som 13:e forward.

Dagens lineup 🔥

Snart är det dags för den tredje Semifinalen mot Rögle och 15:00 släpps pucken i Catena Arena!

— Växjö Lakers (@VLHlive) April 12, 2026

För Rögles del ställer man upp med exakt samma lag, vilket följaktligen innebär att man saknar Mark Friedman. Stjärnbacken är skadad och var inte med sist heller. Detsamma gäller Simon Zether som dock saknats under ett tag.