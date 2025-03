Expertens kritik: ”En felbedömning”

Malmö fick en drömstart på match två via straff.

I TV4 riktades sedan kritik mot domarnas beslut.

– Den var tuff. En felbedömning kan jag säga rakt ut, säger experten Petter Rönnqvist.

Domaren visar strafftecknet efter Axel Anderssons ingripande. Foto: TV4/skärmdump.

Trots 1–5-förlusten i match ett, och att man tvingats till ett sent målvaktsbyte, fick Malmö en drömstart på match två mot Brynäs. Huruvida det var helt välförtjänt rådde det dock delade meningar om.



– Henrik Haapalas friläge, utvisning Axel Andersson. Det är inte ofta man ser vid just straffsituation att det spelas så pass långt efter, säger TV4:s kommentator Björn Oldéen i sändningen innan Petter Rönnqvist fortsätter kritiskt efter att pucken trillat in för 0–1.

– Den var tuff. En jättefin straff som (Robin) Hanzl gör under burop. En felbedömning kan jag säga rakt ut, men det skiter Malmö i.

Andersson: ”Jag tycker inte det ska vara straff”

Situationen uppstod knappa åtta minuter in i lördagens slutspelsmöte och såg, tillsammans med Hanzls läckra straff, till att Malmö höll ledningen hela vägen fram till minut 19 då Charles Edouard D’Astous svarade för hemmalaget från Gävle.



– Jämnt. Jag tycker att vi kommer ut bra ändå, men vi visste att Malmö skulle komma ut lite hårdare idag och sätta lite mer fysisk press. Vi var redo, men de gör det bra, säger Brynäs Axel Andersson till TV4 i paus och fortsätter om hans agerande som ledde till straffen:

– Vi missar gubben bakom oss. Sen känner väl jag att jag kommer ikapp. Jag vill stöta till det sista jag gör innan han får iväg ett avslut. Jag tycker inte att jag är uppe mot händerna förrän pucken ligger i hörnet. Jag tycker inte det ska vara straff.



Matchen pågår! Texten uppdateras.