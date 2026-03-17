Djurgården får tillbaka både Marcus Krüger och Jacob Josefson.

Däremot missar Magnus Hellberg den första åttondelen mot Malmö.

Djurgården har förlitat sig väldigt mycket på stjärnmålvakten Magnus Hellberg, som nyligen vann Honken Trophy som SHL:s bästa målvakt. Hellberg har vaktat kassen i 40 av DIF:s 52 matcher i grundserien. Djurgården har då endast vunnit en (!) av de tolv matcherna när Hellberg inte har stått mellan stolparna.

Därför kommer det som ett mycket tungt besked när SM-slutspelet drar igång. Hellberg missar nämligen den första åttondelsfinalen mot Malmö Redhawks. Magnus Hellberg finns inte med i laguppställningen utan i stället har Hugo Hävelid kallats tillbaka från Nybro för att bilda målvaktspar med Daniel Marmenlind i kvällens match. Marmenlind startar i målet medan Hävelid agerar backup. Det är oklart vad som stoppar Hellberg från spel.

Krüger och Josefson tillbaka för Djurgården

Samtidigt får DIF däremot också tillbaka två viktiga spelare till laget. Marcus Krüger och Jacob Josefson är båda med i laguppställningen efter att ha saknats under en tid. Josefson har inte spelat sedan 17 januari men kliver nu in som center i tredjekedjan mellan Mathias Emilio Pettersen och David Blomgren. DIF-kaptenen Krüger missade avslutningen av grundserien med en skada men är nu tillbaka igen och spelar i fjärdekedjan med Theo Stockselius och Samuel Solem.

Djurgården har därmed fem spelare utanför laget i form av Valtteri Pulli, Arvid Costmar (skadad resten av säsongen), Albin Grewe, Linus Klasen och Oula Palve.

Malmö Redhawks å sin sida väljer att skaka om lite i kedjorna jämfört med den sista grundseriematchen mot Frölunda, men ställer annars upp med samma manskap i kväll.

