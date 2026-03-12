Prisas: Han är årets målvakt i SHL 2025/26

Magnus Hellberg är årets målvakt i SHL.

Honken Trophy tilldelas Djurgårdsmålvakten – som beskrivs som den stora orsaken till att Djurgården säkrade ett nytt kontrakt i SHL.

– Jag gillar Magnus Hellberg. Han är energisk i målet och han vill vinna, dessutom vill han spela ofta, säger ”Honken”.

Magnus Hellberg – årets målvakt i SHL Foto: Kenta Jönsson, Bildbyrån

Djurgården kommer att spela play-in till slutspelet i sin comebacksäsong till SHL. Nu prisas en av nyckelspelarna av det svenska hockeyförbundet. Magnus Hellberg, 34, tilldelas Honken Trophy som årets målvakt i SHL 2025/26.

Priset gick förra året till Arvid Holm i Rögle och 2023/24 till Frölundas Lars Johansson. Leif ”Honken” Holmqvists trofé har delats ut sedan säsongen 2001/2002 och Stefan Liv blev förste pristagare.

– Jag gillar Magnus Hellberg, säger ”Honken” och fortsätter.

– Han är energisk i målet och han vill vinna, dessutom vill han spela ofta. I dag tycker jag det pratas alldeles för mycket om att man måste ha två målvakter igång och en ska vila emellanåt. På min tid tyckte jag träningarna var jobbigare än matcherna.

Den tidigare VM-guldhjälten för Tre Kronor återvände till svensk hockey inför säsongen. Innan dess spelade han i AHL, NHL och KHL mellan säsongerna 2012/13 och 2024/25. Senaste klubbadressen innan Djurgården var Dallas Stars, där han gjorde succé för AHL-laget Texas Stars.

Räddningsprocenten är efter 38 spelade matcher på 90%, medan han släppt in 2,76 mål per match och vunnit 23 av de 38 matcher han stått för DIF.



