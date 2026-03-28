Brynäs lever – vinner måstematchen

Efter två klara förluster i Växjö var Brynäs piskade att vinna match tre på hemmaplan för att inte hamna i ett omöjligt läge.

Då klev fjolårsfinalisten fram och vann med 3-2 – efter stor dramatik.

Brynäs hade en tuff utgångspunkt inför den tredje kvartsfinalen mot Växjö. Gävlelaget kom från två raka förluster på bortaplan där det inte minst läckte defensivt. Väl hemma var de nu tvungna att vinna för att inte hamna i ett 3-0-underläge i matcher. Det blev då en jämn och tät match där hemmalaget drev spelet.

Växjö visade däremot upp sin giftighet inte minst i spelvändningar. Men förutom ett friläge hade inte gästerna speciellt mycket att hänga i granen.

Efter två mållösa perioder kom till slut också ledningsmålet för Brynäs. Bara minuter in i den tredje akten fick Mattias Norlinder ett bra läge och skickade in 1-0-målet. Ett förlösande mål för hemmalaget.

Växjö flyttade sedan fram positionerna och skapade lite tryck. Det gav omgående resultat då Lucas Elvenes klev fram och sköt 1-1 med ett distinkt handledsskott. Hemmalaget hamnade då i lite av en brygga och det skapades inte några större lägen åt något håll.

Reste sig – efter käftsmällen

Men med lite mer än fem minuter kvar att spela var hockeygudarna på deras sida. Bobby Trivigno skickade in en puck framför mål, som studsade på både det ena och det andra innan pucken letade sig in i mål. Länge såg det också ut som att det skulle bli segermålet. Men med bara sekunder kvar att spela hittade Reid Gardiner 2-2 med ett direktskott.

— Det är vad det är, det är bara att tuta på och försöka få in nästa här nu, sa Anton Rödin till TV4 efter den tredje perioden.

Brynäs reste sig dock i förlängningen och Jakob Silfverberg blev till slut matchhjälte med sitt 3-2-mål.