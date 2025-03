Med tio minuter kvar till säkrad semifinal hände det som inte fick hända.

Efter en förflyttning föll Brynäs-målvakten Ludvig Persson plötsligt ihop på isen.

– Det ser inte bra ut, säger TV4:s expert Joel Lundqvist i 5–2-matchen.

Ludvig Persson faller ihop och leds av isen i Malmö. Foto: TV4/skärmdump.

Med 92,5 i räddningsprocent i gundserien och 91,2 i slutspelet har Ludvig Persson varit en nyckelspelare för Brynäs denna succésäsong. Nu sprider sig oro i Gävle efter att den 25-årige målvakten plötsligt fallit ihop på isen med tio minuter kvar av match sex i Malmö.



– Det där är illavarslande bilder för Brynäs. Ludvig Persson blir liggandes på isen. Jag upplevde aldrig att det var någon incident, men vi ser att det inte är bra bilder för Brynäs, varken för den här matchen eller vidare i slutspelet, säger TV4:s kommentator Lena Sundqvist i sändningen.



Brynäs had dryga fem minuter tidigare säkrat 4–2 i powerplay och var på väg mot en semifinal, men tvingades till ett målvaktsbyte samtidigt som Persson leddes av isen och ut i omklädningsrummet. Erik Källgren kastades in direkt i sin första match tillbaka från egen frånvaro och stod emot forceringen.



Matchen slutade 5–2 till Brynäs efter att Gregg Scott skickat in 5–2 i tom bur. Därmed blir man andra laget att säkra semifinalplats, efter Luleå.



Texten uppdateras.