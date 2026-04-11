Nyckelspelaren lämnar – efter tunga tacklingen
Luleå satte sitt avtryck på match tre omgående. På sin hemmaplan kom norrbottningarna ut hårt – där Brian O’Neill sänkte Oliver Okuliar.
Efter två raka förluster i Skellefteå kom Luleå ut starkt på hemmaplan. Framför sin egna publik var de fyllda av energi och tog direkt tag i matchbilden. Inte minst genom det fysiska spelet. Där Brian O’Neill satte tonen med en stenhård tackling på Oliver Okuliar.
Den slovakiska forwarden flög i marken och tog sig sakteliga uppåt.
Kort efter situationen gjorde Luleå sedan 1-0 när Isac Hedqvist styrde in ledningsmålet. Därefter var det flera heta situationer samtidigt som Okuliar syntes lämna båset och gå in i omklädningsrummet. I den andra perioden återkom han sedan till spel.
— Tacklingen tycker inte jag det är något fel på. Axeln är nere, inga händer och han fullföljer, säger TV4:s expert Almen Bibic i sändningen.
Efter Luleås ledningsmål var det fortsatt en infekterad stämning. En kaosartad sekvens gjorde även att Brendan Shinnimin blev liggandes för att sedan gå ut i omklädningsrummet. Han återkom däremot till spelet relativt snabbt.
