Luleå håller liv vid säsongen.

Brendan Shinnimin blir stor hjälte med två mål mot Skellefteå för att tvinga fram en femte match i semifinalen.

Brendan Shinnimin ser till att förlänga Luleås säsong med två mål i segern mot Skellefteå.

Tre matcher. Tre vinster för Skellefteå. Med den bakgrunden gick lagen in till kvällens fjärde semifinal där Luleå var piskade att vinna för att säsongen inte skulle ta slut. Samtidigt kunde Skellefteå säkra finalplatsen vid en seger.

Det var då ett jagande Luleå som också kom ut bäst och också kunde ta ledningen. I powerplay var det Brendan Shinnimin som satte 1-0 för Luleå i Delfinen. Det blev sedan ett tajt spel och det var jämnt mellan de båda lagen vilket medförde sig att 1-0 stod sig länge. I den andra perioden kom sedan kvitteringen. Det var backen Arvid Lundberg som spräckte nollan för Matteus Ward och det var återigen likaläge.

Mot slutet av mittperioden lyckades dock Luleå återta sin ledning. Jesper Sellgren sköt ett skott som gick hela vägen in bakom Linus Söderström och hemmalaget gick in till pausvilan med 2-1. När den tredje perioden började klev Luleå ut med en väldans fart och det gav också omedelbar effekt. Isac Hedqvist sköt ett skott som styrdes in via Brendan Shinnimin och kanadensaren noterades för sitt andra mål när Luleå gick upp till 3-1. Målet kom blott 40 sekunder in i perioden.

Skellefteå fick kvitteringsmål bortdömt

Tvåmålsledningen stod sig däremot inte länge utan bara drygt 100 sekunder efter 3-1-målet lyckades Skellefteå reducera. Det var unge Oskar Vuollet som bröt igenom och satte reduceringen för Skellefteå vilket skakade liv i matchen igen. Under resterande del av perioden lyfte Skellefteå upp spelet i jakten på en kvittering men då stod Matteus Ward i vägen och gjorde flera starka räddningar för att se till att 3-2 stod sig.

Han kunde dock inte hålla tätt för evigt. Viktor Grahn sköt ett skott som in gick för 3-3, trodde de flesta. På reprisen syntes det dock att Mikkel Aagaard stod framför mål och störde Ward. Danskens klubba kom upp och träffade Ward i huvudet vilket hindrade Luleåmålvakten från att rädda. Efter videogranskning valde domarna att plocka bort målet och 3-2 stod sig.

Skellefteå gjorde en push i slutet men fick inte in pucken utan Luleå vinner med 3-2. Därmed lyckas Luleå förlänga säsongen och tvingar fram en femte match i Västerbotten på onsdag.

Luleå − Skellefteå 3−2 (1-0,1-1,1-1)

Luleå: Brendan Shinnimin 2, Jesper Sellgren.

Skellefteå: Arvid Lundberg, Oskar Vuollet.

Skellefteå leder serien med 3-1 i matcher.

