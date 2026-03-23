Gjorde sitt första mål – på över två (!) år

Skellefteå AIK-seger med 4–1 mot Malmö

Mikkel Aagaard avgjorde för Skellefteå AIK

Lauri Pajuniemi ende målskytt för Malmö

Skellefteå AIK har skapat sig ett överläge mot Malmö i SM-kvartsfinalen, efter seger på hemmaplan med 4–1 (0–0, 2–1, 2–0) i första matchen.

Skellefteå AIK vann därmed för sjätte matchen i rad mot just Malmö.

Skellefteå AIK–Malmö – mål för mål

Första perioden blev mållös.

Malmö gjorde 0–1 genom Lauri Pajuniemi efter 6.15 i andra perioden.

Mikkel Aagaard och Jonathan Johnson låg sen bakom vändningen till 2–1 för Skellefteå AIK.

11.39 in i tredje perioden slog Emil Djuse till på pass av Oliver Okuliar och Jonathan Davidsson och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.24 kvar att spela genom Andreas Johnson efter förarbete av Oliver Okuliar.

Emil Djuses mål var hans första sedan den 17 februari – 2024. Alltså över två år sedan.

Skellefteå AIK:s Oliver Okuliar hade tre assists.

Lagen möts igen på onsdag 19.00.

Skellefteå AIK–Malmö 4–1 (0–0, 2–1, 2–0)

SM-kvartsfinalen

Andra perioden: 0–1 (26.15) Lauri Pajuniemi (Isac Nilsson, Felix Carell), 1–1 (26.30) Jonathan Johnson (Oliver Okuliar, Jonathan Davidsson), 2–1 (38.21) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Pudas).

Tredje perioden: 3–1 (51.39) Emil Djuse (Oliver Okuliar, Jonathan Davidsson), 4–1 (58.36) Andreas Johnson (Oliver Okuliar).

Ställning i serien: Skellefteå AIK–Malmö 1–0

Nästa match:

25 mars, 19.00, Skellefteå AIK–Malmö