JUST NU: Utgick senast – missar ödesmatchen

Växjö måste vinna kvällens match mot Rögle. Men nu står det klart att lagets främsta spelare i slutspelet, Adam Åhman, inte kommer till spel.

Adam Åhman utgick. Foto: Bildbyrån.

Målvaktsbyte efter 32 sekunder. Och sen 0–3 efter 10.13. Växjö hade en mardrömsstart på kvartsfinal fyra då stjärnmålvakten Adam Åhman utgick med en skada och inhopparen Ludvig Persson fick släppa tre snabba puckar förbi sig. De tunga minuterna gör att Växjö nu ligger under med 3-1 i matcher och måste vinna ikväll för att hoppet om SM-final ska leva vidare.

Nu står det dock klart att Adam Åhman inte kommer till spel. Det blir Ludvig Persson som startar, och på bänken finns Västeråsmålvakten Oliver Håkanson som är så kallad ”namngiven tredjemålvakt”.

Persson stod 22 matcher i grundserien och hade en räddningsprocent på 88,1.