Vid det här laget förra året var samtliga slutspelslag klara i TV-pucken, men som hockeysverige.se tidigare kunnat avslöja, har en hel del förändringar gett den klassiska turneringen ett nytt upplägg.

Både kvalet och slutspelet spelas nu istället inom ett fåtal dagar i slutet av oktober, vilket innebär att allt bli betydligt mindre utdraget. Samtidigt är kanske den största snackisen inför 2026 års upplaga att Stockholm slår ihop sina lag på pojksidan.

I veckans avsnitt av Framtidens stjärnor diskuterar Simon Eld och Martin Jansson fördelarna och nackdelarna med det nya upplägget – samt narrativet: ”TV-pucken får spelare att sluta”.

– Det är klart att det kommer att komma stark kritik mot det här från många håll, inte minst från de som får se sina söner inte komma med. Det finns spelare jag tror skulle vara givna i ett Stockholm Nord eller Stockholm Syd som kan hamna utanför i ett gemensamt lag, säger Jansson bland annat.

– Det här öppnar väl ännu mer för att stockholmskillar flyttar ännu tidigare för att byta distrikt och ta en plats i TV-pucken, säger Eld.

Pekas ut inför U18-säsongen

Dessutom snackar Jansson och Eld upp U18-säsongen genom att peka ut fem spelare de kommer att hålla lite extra koll på under 2026/27. En av dessa är dessutom födda 2011. Samma kull som kommer att spela den kommande TV-pucksturneringen.

– Det är en kille jag tror vi kommer att prata om en hel del framöver också. Han har redan gjort att man fått upp ögonen för honom, säger Eld.

En annan förändring till TV-pucken 2026 är att SIF-lagen plockas bort. Det som tidigare varit samlingslag för spelarna i distrikten som inte kommit med i sitt "egna" lag.

Framtidens stjärnor om TV-puckens nya upplägg

Medverkande: Martin Jansson och Simon Eld.

00:00 - Programstart

00:42 - Förändringarna i TV-puckens upplägg

04:14 - Stockholm går från två lag till ett

08:14 - Narrativet ”TV-pucken får spelare att sluta”

16:27 - U18 – Fem spännande spelare att hålla koll på

17:24 - Backarna som gjort stora avtryck

23:53 - De smyger bakom täten i snacket om exceptionell status

29:07 - ”Han kommer kommer bjuda på show den här säsongen”