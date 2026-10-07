Fick göra NHL-debut - efter 200 matcher i farmarligan

William Wallinder gjorde sin NHL-debut i natt, här i kamp med Dylan Cozens.

Foto: AP Photo/Duane Burleson

Den som väntar på något gott...

William Wallinder har gjort 194 matcher i AHL och 20 matcher i Calder Cup-slutspelet utspritt över tre säsonger. Chansen i NHL har däremot uteblivit för backen, fram tills i natt. Det är också på dagen sex år sedan han blev draftad av Detroit Red Wings.

2020-draften blev som bekant uppskjuten och virtuell på grund av Corona-pandemin. Istället för att hållas i juni blev den dåvarande MoDo-backen och resten av hans kull tingade den 6-7 oktober 2020. Som första spelare i andra rundan (nummer 32) blev han vald av Red Wings.

I natt, den 7 oktober 2026, fick han också göra sin debut för klubben.

William Wallinder gjorde NHL-debut

I 5-3-segern mot Ottawa Senators klev 24-åringen även fram med sin första poäng. Det blev nämligen en assist i segern. Totalt fick han spela nio minuter och var +2 i matchen.

Han fick även göra det klassiska rookie-varvet innan nedsläpp.

William Wallinder är fostrad i MoDo Hockey men lämnade klubben för spel i Rögle BK och SHL innan han tog steget över till Nordamerika. Det återstår nu att se om svensken kan spela till sig en ordinarie plats i NHL-laget. Med Simon Edvinsson-gate är det inte alls omöjligt att han får fler chanser framledes.