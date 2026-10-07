Michael Bunting avslutade förra säsongen i Dallas.

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Michael Bunting har tidigare spelat två Hockey-VM för Kanada och kan titulera sig som världsmästare. Han har även gjort över 20 mål på en säsong i NHL två gånger. Förra säsongen avslutade forwarden säsongen i Dallas Stars.

Sedan den förra säsongen tog slut har 31-åringen stått utan kontrakt.

Samtidigt som säsongen har dragit igång har han hållit ut. Nu har det också löst sig med en ny klubb. Den tidigare världsmästaren har skrivit på för Philadelphia Flyers.

Michael Bunting till Philadelphia

Kontraktet är på ett år med ett värde på 1,2 miljoner dollar.

Som bäst har Michael Bunting gjort 63 poäng på en säsong. Det var 21/22 för Toronto Maple Leafs. Totalt har det blivit 418 matcher i NHL. På meritlistan finns även två VM och 22 landskamper för Kanada.

Nu väntar den sjunde NHL-klubben i karriären. Spelare draftades i fjärde rundan i NHL-draften 2014.