Hockeyallsvenskan

Tidigare FBK-backen får ny allsvensk chans

Publicerad 07 oktober 2026 10:27
Adam Wedberg
Adam Wedberg
Praktikant
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Östersund väntar fortfarande på säsongens första trepoängare. Inför kvällens möte med Västerås förstärker Jämtlandslaget truppen med en Anton Berglund som lånas in från Halmstad i Hockeyettan.

Östersund lånar in Anton Berglund från Hockeyettan.
Östersund lånar in Anton Berglund från Hockeyettan.

Östersunds IK har startat säsongen med att ännu inte ha vunnit en match på full tid. Trots det ligger de nia i tabellen med åtta poäng. 

Idag möter Jämtlandslaget Västerås IK på bortaplan, och då lånar man in backen Anton Berglund från Halmstad Hammers HC i Hockeyettan. 

"Vi säger lycka till Bulan" skriver Halmstad på sin hemsida. 

Lånet är bara till kvällens match mot Västerås.

Nygammalt ansikte

Berglund har ett förflutet i Östersund och har spelat både junior- och seniorhockey i klubb. Bland annat blev det en säsong i Hockeyallsvenskan med Östersund, säsongen 2024/25.

Under sin juniortid spelade Berglund i Färjestad BK och gick hela vägen från U18 upp till A-laget. 49 matcher i SHL har den 24-åriga backen. Den här säsongen går han in på sin andra säsong med Halmstad och har gjort en assist på två matcher.

Säsongen 23/24 drabbades backen av en tuff skada och missade hela säsongen.

Source: Anton Berglund @ Elite Prospects

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