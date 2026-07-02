Leon Irani fick lyfta pokalen som kapten för Smålands pojklag 2025.

Foto: Suvad Mrkonjic / Bildbyrån.

I mitten av september brukar TV-puckens kvalspel börja. Då spelar killarna och tjejerna en varsin helg där de åtta bästa lagen i respektive kval går vidare. Sedan väntar ett par månader där spelarna är hemma i klubblaget innan slutspelet drar igång.

I år blir det däremot annorlunda.

Både kvalet och slutspelet kommer att avgöras inom ett par dagar. Det blir under höstlovet mellan 24 och 26 oktober som kvalspelen avgörs där grupperna kommer att spelas på fyra olika orter. Ett par dagar senare samlas sedan de åtta bästa lagen för både tjejer och killar i Örnsköldsvik för slutspelet den 29 oktober.

Det gör att TV-pucken alltså blir betydligt mindre utdragen än tidigare. Med tanke på att det är så unga spelare kan det hända mycket på de månader som har varit mellan kval och slutspel.

Nu blir det istället en vecka som är fylld av matcher mellan distrikten under höstlovet.

Förändringarna i TV-pucken

I år är det spelarna födda 2011 som ska vara med i turneringen. Två år i rad har Småland vunnit TV-pucken och det återstår nu att se om de kan ta hem titeln en tredje raka gång. Däremot kommer Stockholm nu bara komma med ett lag, vilket gör dem ännu starkare än tidigare.

På tjejsidan är Värmland mästare efter en otroligt imponerande insats där de inte släppte in ett enda mål i slutspelet. Det var deras första titel någonsin.

Nytt för årets turnering blir nu alltså att tjejerna har sitt kval samtidigt som killarna. Tjejerna har varit med i TV-pucken sedan 2019.

En annan förändring är även att Sif-lagen inte kommer att vara med i årets turnering. Tidigare har de varit ett samlingslag för spelarna i distrikten som haft flera spelare och inte kommit med i sitt "egna" lag. Det försvinner nu på både tjej- och killsidan.

Så spelas kvalet till TV-pucken 2026

Datum: 24-26 oktober 2026.

Region Öst: Anordnas av Upplands Ishockeyförbund.

Spelort: Enköping.

Region Väst: Anordnas av Hälsinglands Ishockeyförbund.

Spelort: Söderhamn och Hudiksvall.

Region Norr: Anordnas av Västerbottens Ishockeyförbund.

Spelort: Skellefteå.

Region Syd: Anordnas av Göteborgs Ishockeyförbund.

Spelort: Hanhals.