2025/26 blev på sätt och vis en historisk juniorsäsong i Sverige efter att förbundet infört ett förbud mot U17-spelare i U20. Men även till 2026/27 genomförs förändringar som kommer att få konsekvenser. Det när serien utökas från 20 till 24 lag.

Med helgens premiär runt hörnet pratar Framtidens Stjarnor om detta och mycket mer – när Martin Jansson och Simon Eld kommer med totalt tio spådomar om vad som kommer att hända i serien, högt och lågt, JSM-guldtips, kontroversiella flyttar, med mer.

– Jag tror faktiskt att Viggo Björck poängrekord kommer att vara hotat i år, säger Jansson bland annat.

– Han vinner poängligan och hamnar kanske också högst i kategorin "bästa värvningarna inom juniorserien", säger Eld.

"Det kommer att bli ramaskri i klubbarna"

Samtidigt går vi in på det andra året med förbundets "exceptional status"-lösning där klubbarna själva kan nominera U17-spelare de anser ska få kliva upp i U20 efter jul. Något som kan komma att skapa rejäl debatt efter att både Milan Sundström och Douglas Johnsson godkändes i fjol.

– Det kommer att bli lite kaos med det i år. Jag tycker att förbundet har satt sig i en lite märklig situation med hela konceptet, och i år har vi så extremt många duktiga forwards att jag tror att det kommer bli lite ramaskri i klubbarna, säger Martin Jansson och fortsätter.

– Förra året var det fyra klubbar som ansökte om "exceptional status", tror jag , de godkände två. I år tycker jag att det kanske finns sex, sju stycken som har ett case att få göra det så här inför säsongen.

Framtidens stjärnor inför seriestarten i U20 Nationell

Medverkande: Martin Jansson och Simon Eld.

00:00 - Programstart

02:55 - Han blir årets målvakt

06:00 - Här kommer det att bli kaos i år

13:56 - Klubben som kan få en del kritik för sin värvningsstrategi

20:05 - De tar hem SM-guldet

26:04 - De blir den stora utmanaren

31:08 - Här kommer det att bytas ut gubbar

35:50 - Han vinner poängligan