17-årige Milan Sundström lyfts upp i A-laget i MoDo.

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Efter förra hösten blev Milan Sundström och Douglas Johnsson undantagen vid den historiska regeländringen i U20 Nationell. En regeländring som stoppade U17-spelare från att kliva upp till U20-nivå, och som i första hand drabbade de födda 2009. Nu, efter att Småkronorna slutat näst sist sommarens Hlinka Gretzky Cup, lyfts därmed frågan:

Visade turneringen på ett oönskat resultat av den väg svensk hockey valt?

– Såklart är vi besvikna över att komma sjua. Vi hade såklart hoppats på mycket, mycket mer, säger förbundskaptenen Thomas Paananen när han gästar Framtidens stjärnor för att ge sin analys av resan till Edmonton.

Senast Sveriges U18-landslag slutade sjua i Hlinka var 2013, men nu hamnade man där igen – genom totalt 19 insläppta mål över fyra matcher.

– Jag har såklart analyserat det här efteråt, och det är två spelare i vår trupp som hade spelat U20-matcher innan turneringen, kontra 07-, och 08-kullen som hade mer erfarenhet, lyfter sedan förbundskaptenen själv innan han fortsätter.

– Jag kan köpa det i en match som den mot Kanada, där deras spelare har spelat på en högre nivå innan, men jag upplever det inte som att det ska vara en ursäkt varken mot Schweiz, Slovakien eller Tyskland. Det är svårt att säga... nu kör vi den här stilen, vilket jag tycker ger väldigt många positiva saker också.

Milan Sundström var förberedd: "Föll väl ut för honom"

Men det fanns också ljusglimtar under den tunga turneringen. Inte minst i form av just Milan Sundström.

MoDo Hockey-löftet avgjorde premiärens förlängning, och låg sedan bakom mycket i det som blev turneringens bästa powerplay med åtta av 18 mål producerade i spelformen.

– Vi har gjort en bra analys tycker jag. Jag hade varit mer orolig om det var tvärt om, att vi inte hade skapat något framåt. Spelarna behöver få vanan, de kommer spela U20-hockey nu, vissa A-lagshockey. Jag är helt övertygade om att vi kommer att vara konkurrenskraftiga härifrån och fram mot U18-VM, säger Paananen.

Men, som sagt, var den unge centern också en av de två spelarna som hade en annan typ av erfarenhet inför turneringen. Erfarenhet som, tillsammans med den enorma potentialen, nu också gör att han kommer få chansen att inleda 2026/27 med A-laget i MoDo.

Felix Dahlin, assisterande sportchef i MoDos herrlag, samt sportchef på juniorsidan, ger en inblick i hur Sundström hanterade steget upp till U20-nivå under förra året.

– Jag tycker att det föll väl ut för honom. Han fick ta klivet upp när han var helt redo att dominera i spelet, om man säger så, säger han i Framtidens stjärnor och fortsätter.

– Det är klart att det innebär en stor press, och kanske en stress också, att vara en av bara två som får den statusen. Det ska man ha respekt för. Med det sagt, killen Milan i sig var absolut redo för det steget.

"Han har verktygen för att göra avtryck i allsvenskan"

Exakt hur stor roll den 17-årige centern kommer att få i Hockeyallsvenskan kommande säsong är oklart. Men i MoDo håller man honom väldigt högt – både på och utanför isen.

– Fantastisk potential har han, sen är det svårt att spekulera nu. Men jag tror att han besitter verktyg för att gå högt (i NHL-draften 2027), definitivt. Sen vill man inte lägga onödig press på honom. Han kommer ha press så det räcker, säger Felix Dahlin.

Anpassningen, ytterligare en nivå upp, verkar inte heller bli ett problem.

– Det som gör Milan så exceptionellt bra på det är hans fantastiska spelsinne. Han kan hantera olika nivåer väldig bra, säger Dahlin.

Målet är tydligt: Att Milan Sundström ska etablera sig som seniorspelare redan kommande säsong.

– Det är svårt att spekulera med en så ung säsong, men definitivt har han verktygen för att göra avtryck i Hockeyallsvenskan, det tror jag definitivt. Men det kommer att krävas ett hårt jobb ifrån samtliga, och framförallt en trygg miljö där han kan prestera utan massa onödig stress, säger Dahlin.

Framtidens stjärnor med Paananen och Dahlin

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Thomas Paananen och Felix Dahlin.

00:00 - Programstart

02:09 - Sveriges insats i Hlinka Gretzky cup

10:02 - Förbundskapten Thomas Paananens syn på turneringen

16:27 - Konkurrenssituationen och förväntningarna inom laget

18:21 - Paananens om Milan Sundströms kvalitéer och utveckling

26:31 - Felix Dahlin om Sundströms steg upp i Modos A-lag

30:53 - Spelanpassningen efter nivån

33:08 - Ö-vikskillarna som tagit för sig i A-laget

39:06 - Återväxten i Modo