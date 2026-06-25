Ivar Stenbergs debut i J18 – som tolvåring (!): "Är du galen?"

Ivar Stenberg fick göra debut i J18 redan vid tolv års ålder.

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Ivar Stenberg har tagit sig hela vägen från Stenungsund till världstoppen där han just nu är en av världens största hockeytalanger och sannolikt kommer att gå som tvåa i NHL-draften till helgen.

I det senaste avsnittet av "Framtidens stjärnor" kan vi ta del av Stenbergs resa hela vägen från ungdomslagen hemma i Stenungsund till att vara en av världens mest hajpade spelare.

Hans tidigare ungdomstränare i Stenungsund, Dennis Kembel ger bland annat en inblick i vad som gör Ivar Stenberg till en så speciell spelare. Bland annat menar Kembel att mycket har kommit naturligt från supertalangen utan att han blivit lärd.

– Spelförståelse, det tror jag är extremt svårt att träna upp. De här passningarna som han hittar, det tror jag inte går att träna sig till. Däremot tror jag, i och med att han har varit ganska liten hela uppväxten, det är en av anledningarna till att han är så skillad med klubban, skridskoåkningen och har blicken för att inte bli tacklad, säger Kembel i avsnittet.

Ivar Stenberg debuterade i J18 – som tolvåring

Även om Ivar Stenberg var en mindre spelare genom uppväxten hävdade han sig med sitt spel på isen. Hans talangnivå har alltid varit väldigt långt fram vilket gjorde att han fick chansen att spela med och mot betydligt äldre spelare där han ofta följde efter sin storebror Otto Stenberg .

Dennis Kembel minns bland annat tillbaka till när han tog ut Ivar Stenberg för att spela med Stenungsunds J18 -lag – när han fortfarande bara var tolv (!) år gammal.

– Jag kommer ihåg i J18, jag tror han var tolv år, men han körde lite extra där. Det var ju kul liksom eftersom han låg så långt fram och var så överlägsen. Jag tog med honom och han fick spela en J18-match och folk sade ”är du galen?”. Men jag sade ”det är ingen som kommer träffa honom ändå”. Jag hade helt rätt där, säger Kembel.

Ivar Stenberg spelade hemma i Stenungsund till 2021 innan han tog klivet till Frölunda som 14-åring. Där exploderade Stenberg och han har sedan utvecklats i en rasande fart där hans resa bara har gått spikrakt uppåt. Från att ha öst in poäng i juniorligan blev han sedan ordinarie i Frölunda, gjorde succé i SHL , vunnit JVM -guld, blivit en VM -spelare och nu är topprankad inför draften.

Ivar Stenbergs resa från Stenungsund till världstoppen

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Dennis Kembel och Sebastian Pihl.

00:00 - Programstart

02:03 - Martin och Simons analys av Ivar Stenbergs resa de senaste åren

18:12 - Dennis Kembels första intryck av Ivar i Stenungsund

23:13 - Bröderna Stenbergs tid tillsammans i moderklubben

24:38 - Kembels tankar när Ivar tog steget till Frölunda

34:41 - Frukten av att ha spelat med äldre spelare

39:35 - Sebastian Pihl om Frölundas arbete med att förädla sina juniorer

45:50 - Frölundas tålmodiga nivåhantering av Ivar

54:12 - Jämförelserna mot Gavin Mckenna

1:00:00 - Anekdoten från första J18-matchen

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