Från Stenungsund - till en av världens mest hajpade talanger

Ivar Stenbergs resa berättas i dagens avsnitt av Framtidens stjärnor.

Foto: Dennis Kembel och Bildbyrån.

I dag är Ivar Stenberg Sveriges mest hajpade ishockeyspelare. Efter att ha legat lite längre bak i den fysiska utvecklingen har han steg för steg nu etablerat sig som en av världens största talanger.

Backar vi bandet bak till Stenungsund hittar vi en pojke som var liten till växten - och som hatade att förlora.

– Det som är unikt med Ivar, att många av spelarna som är bra när de är små är stora till växten. Tidiga i puberteten och sådana saker. Det var ju inte han, han var sen in i puberteten och liten. Ändå har jag aldrig sett någon tackla honom, för det går inte att träffa honom, säger hans tidigare ungdomstränare Dennis Kembel.

Stenungsunds 05-lag var riktigt bra och den stora stjärnan i det laget var storebror Otto Stenberg. Ivar har också följt i sin storebrors fotspår, även om de tagit olika resor.

Men brödraskapet har hängt i och nästa säsong är det inte alls omöjligt att de möter varandra i NHL.

– Spelar du golf med dem är det världskrig. Spelar de tillsammans är de bästa kamraterna. De är otroligt tävlingsinriktade båda två. Spelförståelsen på båda är unik, den är skyhög. Sen är Otto mer åt kaptenhållet, en ledare. Ivar är ju star quality, en matchvinnare. Jag har sett så sjuka grejer de har gjort på träningarna tillsammans. Alltså när de var små... man undrade ju om det var seniorhockey man kollade på, säger Kembel.

Tålamodet i Frölunda

När Ivar Stenberg kom till Frölunda tog han inte den snabba vägen direkt. Under första året blev det spel i U16 innan han sedan gjorde två säsonger i U18-laget. Under U17-året, hans sista på U18-nivå, var han seriens klart bästa spelare.

Trots det valde Frölunda att låta honom stanna kvar på den nivån nästan hela säsongen.

Det samtidigt som flera andra i samma årskull började spela med det ett år äldre landslaget och i U20-serien. Där Stenberg där och då var långtifrån den mest hajpade 07:an i Sverige. Både Frölunda och deras dåvarande J18-tränare Sebastian Pihl manade till tålamod - något som han verkligen har fått betalt för nu.

– Det är klart man hörde någon kommentar här och där med att varför får inte han spela J20 redan nu, är han inte tillräckligt bra? I grunden var han tillräckligt bra, men vi bedömde att det var det bästa för hans resa där och då. Vi valde att låta bli att lyssna på andras tyckande och tänkande. Med Ottos resa och familjen har förstått att det kommer bli bra i slutändan om vi har det här tålamodet. Så det var en hjälp från det hållet.

Där exploderade Ivar i Frölunda

Ett år senare tog han sedan steget upp till U20 Nationell. Då som U18-spelare. Omedelbart var han också en av seriens absolut bästa och öste in poäng under hösten. Det gav honom chansen i SHL under våren där det stora genombrottet också kom under SM-slutspelet.

Därefter har hans resa gått spikrakt uppåt.

Ordinarie i SHL, JVM-guld, VM-spelare och topprankad inför draften.

– Det är väl det som är lite av det häftiga, att man kände inte riktigt att hans utveckling stagnerade någon gång. Det var en konstant utveckling uppåt och framåt. Sen att det gick i olika vågor, absolut. Men det stagnerade aldrig och man själv tänkte att han kommer kunna spela JVM, vara drivande spelare och ha en ordinarie plats i SHL. Att A-VM kom kanske jag inte hade räknat med i början på säsongen. Men ju längre säsongen gick ju mer kände man att det finns en möjlighet för honom att få vara med där, säger Pihl.

Ivar Stenbergs resa från Stenungsund till världstoppen

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld, Dennis Kembel och Sebastian Pihl.