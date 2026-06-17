Hävelid börjar en ny resa - mot nytt guld: "Den känslan tar vi med oss"

Magnus Hävelid påbörjar en ny resa mot junior-VM.

Foto: Bildbyrån.

Nya Juniorkronorna åker i mitten av juli till Windsor för att spela World Junior Summer Showcase. Turneringen är det första steget mot junior-VM där Sverige åker med ett lag där många av killarna kommer att vara med i turneringen senare under året. Samtidigt får de också ställas mot USA, Kanada och Finland som även de kommer med bra lag.

Den svenska truppen, som ni kan se i sin helhet här , är spännande.

Även om det saknas några stora namn och profiler som Anton Frondell , Ivar Stenberg , Viggo Björck och Love Härenstam .

– Det är olika skäl att vissa inte är med. Några var ju med i Tre Kronor, sen får vi se om jag kan använda dem senare här... De har haft en lång och häftig säsong på alla sätt och vis. Då är de inte med i den här truppen och sen finns det lite skadedelar som vi får ta hänsyn till. Det finns spelare vi ville ha med men som har lite skador, berättar förbundskaptenen.

Hårda konkurrensen offensivt

Från årets U18-VM-guldlag finns det också sex spelare. Dels förstamålvakten från turneringen, Kevin Törnblom, men även backarna Malte Gustafsson och Ola Palme. Samtidigt är förstakedjan från turneringen med Marcus Nordmark, Alexander Command och Elton Hermansson uttagna.

Det gör att konkurrensen är stenhård inför turneringen senare i december.

Inte minst bland forwards är det många som gör upp om de offensiva platserna. I den här truppen finns några offensiva spetsar från 07-kullen i exempelvis Viktor Klingsell, Filip Ekberg och Jakob Ihs Wozniak som behöver visa sig från den bästa sidan.

–Jag är bara positiv till att vi har flera val. Dels kan det bli skador vi inte kan påverka utan vi behöver alternativ. Det är en förmån som coach också. Sen är det ju en höst där vi kommer att se vem som tar extrastegen och har självförtroendet när de kommer in. Konkurrensen ska vi ha och den ska de utmanas och triggas av, säger Magnus Hävelid.

Är det rimligt att tänka att vi ska kunna vinna ett tredje raka mästerskap på juniornivå?

– Nu vann vi ju två, då måste vi ju bygga vidare här. Då kanske vi kan ta tredje där också. Nej, det är klart det är unikt när vi får till två fullträffar. Hade vi varit Kanada hade vi skjutit raketer än och firat att vi är bäst i världen. Det ska vi bygga vidare på och spelargruppen kommer känna att vi har kapaciteten att vinna. Det är ingen tvekan att vi kan utan vi ska ha den tron på oss själva. För varje gång vi slår motståndarna tycker jag också att vi får självförtroende, vi visar att vi kan.

Framtidens stjärnor med Magnus Hävelid

Medverkande: Martin Jansson, Simon Eld & Magnus Hävelid.

00:00 - Programstart

01:22 - Truppen till World Junior Summer Showcase

07:06 - Magnus Hävelids ”nya” resa efter guldsäsongen

10:28 - Förbundskaptenens ord om truppen till WJSS

15:50 - Hävelid om de nordamerikanska spelarna

22:56 - U18-hjältarnas avtryck hos Hävelid

32:02 - Konkurrensen på de offensiva spetspositionerna

42:26 - Det här vill Hävelid se från spelarna under WJSS

46:30 - Frukten av Sveriges guldkantade landslagssäsongen