Här är Juniorkronornas nya trupp - sex spelare födda 08 tar plats

Magnus Hävelid har tagit ut truppen till World Junior Summer Showcase. Foto: Bildbyrån (Collage)

Truppen saknar ett gäng stora namn, som VM-spelarna Anton Frondell , Ivar Stenberg och Viggo Björck samt förra säsongens JVM-guldmålvakt Love Härenstam . Men i laget återfinns ändå ett helt gäng spelare som kommer vara högaktuella för att slå sig in i nästa säsongs JVM-lag.

Måns Goos , William Håkansson , Milton Gästrin och Loke Krantz är kvar från det lag som vann U20-VM i vintas.

I Juniorkronornas lag finns också sex underåriga spelare, som var med och vann U18-VM för en och en halv månad sedan. Det rör sig om målvakten Kevin Törnblom , backarna Malte Gustafsson och Ola Palme , samt forwards Alexander Command , Elton Hermansson och Marcus Nordmark .

Så spelas World Junior Summer Showcase 2026

I World Junior Summer Showcase deltar Sverige, Kanada, Finland och två amerikanska lag. USA kommer att spela med ett uppdelat lag i sina första fyra matcher (USA White och USA Blue), innan de väljer spelare för att skapa ett nytt gemensamt lag till sina tre sista matcher.

Sverige premiärspelar mot USA Blue och möter sedan USA White innan det blir match mot Kanada, det ihopslagna USA-laget och till sist Finland. Ifjol vann Sverige alla tre matcher mot USA samt matchen mot Kanada, men föll i avslutningen mot Finland.

Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase

Målvakter:

Isak Sörqvist , Luleå HF

Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)

Måns Goos, Färjestad BK

Backar:

Oliwer Sjöström , Luleå HF

Malte Gustafsson, HV71 (2008)Linus Funck

Linus Funck , London KnightsTheo Hallquist

Theo Hallquist , Örebro HKRocky Langvardt

Rocky Langvardt , Leksands IF

Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)

William Håkansson, Luleå HFAxel Bröngel-Larsson

Axel Bröngel-Larsson , Frölunda HC

Forwards:

Jakob Ihs-Wozniak , Luleå HFMilton Gästrin

Milton Gästrin , MoDo HockeyFilip Ekberg,

Filip Ekberg, Ottawa 67's

Alexander Comnand, Örebro HK (2008)Torkel Jennersjö

Torkel Jennersjö , Dubuque Fighting SaintsTheo Stockselius

Theo Stockselius , Djurgårdens IF

Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)

Marcus Nordmark, Djurgårdens IF (2008)

Loke Krantz, Linköpings HCIsac Nilsson

Isac Nilsson , IF Malmö RedhawksViktor Klingsell

Viktor Klingsell , Skellefteå AIKEric Nilson

Eric Nilson , Michigan State UniversityMelvin Novotny

Melvin Novotny , Muskegon LumberjacksMorgan Anderberg

Morgan Anderberg , Växjö Lakers HC