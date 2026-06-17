Här är Juniorkronornas nya trupp - sex spelare födda 08 tar plats

Truppen saknar ett gäng stora namn, som VM-spelarna Anton Frondell, Ivar Stenberg och Viggo Björck samt förra säsongens JVM-guldmålvakt Love Härenstam. Men i laget återfinns ändå ett helt gäng spelare som kommer vara högaktuella för att slå sig in i nästa säsongs JVM-lag.
Måns Goos, William Håkansson, Milton Gästrin och Loke Krantz är kvar från det lag som vann U20-VM i vintas.
I Juniorkronornas lag finns också sex underåriga spelare, som var med och vann U18-VM för en och en halv månad sedan. Det rör sig om målvakten Kevin Törnblom, backarna Malte Gustafsson och Ola Palme, samt forwards Alexander Command, Elton Hermansson och Marcus Nordmark.
Så spelas World Junior Summer Showcase 2026
I World Junior Summer Showcase deltar Sverige, Kanada, Finland och två amerikanska lag. USA kommer att spela med ett uppdelat lag i sina första fyra matcher (USA White och USA Blue), innan de väljer spelare för att skapa ett nytt gemensamt lag till sina tre sista matcher.
Sverige premiärspelar mot USA Blue och möter sedan USA White innan det blir match mot Kanada, det ihopslagna USA-laget och till sist Finland. Ifjol vann Sverige alla tre matcher mot USA samt matchen mot Kanada, men föll i avslutningen mot Finland.
Juniorkronornas trupp till World Junior Summer Showcase
Målvakter:
Isak Sörqvist, Luleå HF
Kevin Törnblom, Örebro HK (2008)
Måns Goos, Färjestad BK
Backar:
Oliwer Sjöström, Luleå HF
Malte Gustafsson, HV71 (2008)Linus Funck
Linus Funck, London KnightsTheo Hallquist
Theo Hallquist, Örebro HKRocky Langvardt
Rocky Langvardt, Leksands IF
Ola Palme, Växjö Lakers HC (2008)
William Håkansson, Luleå HFAxel Bröngel-Larsson
Axel Bröngel-Larsson, Frölunda HC
Forwards:
Jakob Ihs-Wozniak, Luleå HFMilton Gästrin
Milton Gästrin, MoDo HockeyFilip Ekberg,
Filip Ekberg, Ottawa 67's
Alexander Comnand, Örebro HK (2008)Torkel Jennersjö
Torkel Jennersjö, Dubuque Fighting SaintsTheo Stockselius
Theo Stockselius, Djurgårdens IF
Elton Hermansson, MoDo Hockey (2008)
Marcus Nordmark, Djurgårdens IF (2008)
Loke Krantz, Linköpings HCIsac Nilsson
Isac Nilsson, IF Malmö RedhawksViktor Klingsell
Viktor Klingsell, Skellefteå AIKEric Nilson
Eric Nilson, Michigan State UniversityMelvin Novotny
Melvin Novotny, Muskegon LumberjacksMorgan Anderberg
Morgan Anderberg, Växjö Lakers HC