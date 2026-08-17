Stanley Cup-mästaren lämnar NHL – flyttar till KHL

Nicolas Aubé-Kubel är klar för en flytt till KHL.

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Även om de flesta europeiska hockeyspelarna väljer bort KHL på grund av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som nu har pågått i över fyra år, är det fortsatt ett större antal nordamerikaner som flyttar till den ryskägda ligan.

Senast i raden är kanadensaren Nicolas Aubé-Kubel, som har spelat 310 NHL-matcher under sin karriär.

Aubé-Kubel tillbringade fjolårssäsongen i Minnesota Wilds organisation. Det blev dock endast sex matcher i NHL för forwarden som annars spelade i AHL där han producerade 37 poäng på 62 matcher för farmarlaget. Nu väljer 30-åringen alltså att lämna Nordamerika.

Nicolas Aubé-Kubel är klar för spel i KHL den kommande säsongen där han har skrivit på ett avtal med Dinamo Minsk i Belarus inför 2026/27. Det bekräftar klubben på sin hemsida . I Minsk blir han lagkamrat med andra tidigare NHL-profiler så som Chris Tierney och Xavier Ouellet.

Nicolas Aubé-Kubel trillade med Stanley Cup-bucklan

2014 draftades Nicolas Aubé-Kubel av Philadelphia Flyers i andra rundan. Efter flera säsonger i QMJHL samt AHL kom Aubé-Kubel upp och fick göra NHL-debut i Philadelphia under säsongen 2018/19. Han spelade i Flyers fram till 2021 innan Colorado Avalanche plockade upp forwarden på waivers.

Där hade Aubé-Kubel sedan sin mest framgångsrika säsong i karriären. Han gjorde 22 poäng på 67 matcher i grundserien och var sedan ombytt i 14 slutspelsmatcher när Colorado Avalanche gick hela vägen och vann Stanley Cup 2022. Där hade Aubé-Kubel sitt mest minnesvärda ögonblick i samband med att lagfotot med bucklan skulle tas. Aubé-Kubel är nämligen den som har Stanley Cup-bucklan i famnen på väg till lagfotot men tappar då balansen vilket gör att bucklan smäller i isen och får en rejäl buckla längst ner vid troféns bas.

Efter Stanley Cup-vinsten har Nicolas Aubé-Kubel studsat runt i sin karriär och spelat för Toronto Maple Leafs, Washington Capitals, Buffalo Sabres, New York Rangers och Minnesota Wild.

Under sin karriär har 30-åringen noterats för 81 poäng på 310 matcher i NHL samt 154 poäng på 317 matcher i AHL.