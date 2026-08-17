Gereon Dahlgren, i mitten, kliver in i Sunne IK nästa säsong.

Foto: Joel Marklund / Bildbyrån.

Vid sidan av Magnus Hävelid stod Gereon Dahlgren under JVM-turneringen i Minnesota förra säsongen. Det slutade som bekant med ett svenskt guld. Till nästa säsong kommer den assisterande tränaren att vara med på resan mot en ny guldmedalj. Under hösten kommer han däremot att dubbla med ett annat uppdrag.

Nämligen som instruktör på SG Brobys och Sunne IK:s hockeygymnasium. Det efter att Thomas Engman plötsligt lämnat klubben.

Dahlgren är normalt sett vice ordförande i klubben. Nu kommer han alltså även att kliva in och hjälpa till med det sportsliga.

– Sedan dess har vi vridit och vänt på olika scenarier, men det är inte så enkelt att hitta folk som vill ta sig an den här rollen. Då blev det så här. Det är en tillfällig lösning tills vi hittar det vi söker efter, säger Gereon Dahlgren till Fryksdalsbygden.

Gereon Dahlgren kombinerar jobbet med Juniorkronorna

Under Dahlgrens tränarkarriär har han jobbat som tränare i Leksands IF, Färjestad BK och Linköping HC. De senaste fyra säsongerna har han sedan varit med som assisterande tränare i Juniorkronorna. Nu kommer han att kombinera det jobbet med att vara instruktör i hemstaden Sunne.

Nu blir han också ett tungt tillskott för Sunne IK i deras verksamhet.

"Gereon är ett taktiskt geni och som är en mästare på små detaljer i spelet och i den personliga utvecklingen hos sina spelare. Vi är glada att vi även här har en herre med hjärtat på rätt ställe. Gereon kommer ju självklart in med en enorm erfarenhet till vårt hockeygymnasium vilket kommer att bli väldigt lärorikt för våra spelare," skriver klubben på sin Instagram.